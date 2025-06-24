集保打造創新、永續引擎

集保結算所昨（24）日召開2025年度股東常會，通過每股配發6元股利；會後隨即召開董事會，全體董事一致推選林丙輝續任董事長，續聘陳德鄉為總經理。林丙輝表示，集保結算所將持續以「創新」與「永續」兩大發展主軸，推進五大策略方向。

集保近年來業績騰飛，去年每股盈餘（EPS）高達10.09元，為展現穩健經營成果與回饋股東的承諾，昨天股東會常會通過高額股利案，包含3元股票股利、3元現金股利。

昨日股東會亦辦理第13屆董事及監察人改選，順利選出七席董事及三席監察人，會後隨即召開董事會，全體董事推選林丙輝擔任董事長，並聘任陳德鄉為總經理，持續推動公司治理與永續發展，強化公司穩健經營。

集保結算所董事長林丙輝表示，台灣已晉升全球前十大資本市場，活絡的市場發展須有穩定、安全的後台支撐，在金管會指導及各市場業者支持下，集保結算所在股票、債券、票券、期貨、基金及跨境保管等多元業務持續增長，並持續強化資安韌性，以及透過多樣化的創新加值服務，提升投資人數位體驗，促進市場作業效率。2024年合併營收達123.7億元，EPS為10.09元，年度成長率達45%，展現核心業務與創新服務並重的卓越績效。

面對未來，林丙輝說，集保結算所將持續以「創新」與「永續」兩大發展主軸，推進五大策略方向，包括建構關鍵樞紐金融後台、打造全方位基金服務生態系、擴展金融科技創新應用、布建韌性智慧資訊堡壘、實踐ESG助推永續轉型。