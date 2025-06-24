以伊暫時停火 台股聚焦7月9日關稅緩衝期後美國態度
美國總統川普宣布伊朗與以色列暫時停火，美股收紅，台股今天漲456.74點，外資買超新台幣291.84億元；投顧指出，中東局勢趨緩，短線先看美股財報，再觀察7月9日美國高額對等關稅緩衝期到期後的美國態度。
台股今天收在22188.76點，上漲456.74點，成交值新台幣3939.2億元。
兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股昨天因以伊戰事消息而大跌，今天美國釋出利多，台股馬上漲回去，代表狀況沒有變壞，從技術面來看，仍須突破波段高點6月11日的22470點，才算回到上升趨勢，而年線上上下下過程，也待有效突破，站穩年線。
黃國偉指出，在以伊戰事緩和後，短線沒有新的利多、利空，先留意美光近期將公布財報，接下來就是兩週後的重頭戲，美國高額對等關稅90天緩衝期即將在7月9日到期，美國後續態度將是關鍵。
三大法人今天同步買超，合計買超339.05億元，其中外資及陸資買超291.84億元、自營商買超43.13億元、投信買超4.08億元。
外資今天買超聯電3萬5351張居冠，買超前10名依序為聯電、南亞、華邦電、期元大S&P原油反1、華南金、陽明、元大台灣50反1、中信金、華新、台積電。
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