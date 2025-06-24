地緣風險緩解及外資回補 股匯豬羊變色

以色列與伊朗之間的緊張局勢有望緩解，激勵全球股市氣氛，連帶推升亞股走勢，美元指數則由99回落至98附近。24日台北股匯市同步強勢反彈，上演「豬羊變色」戲碼。台股在外資回頭認錯買盤帶動下，收盤大漲逾400點，重返2萬2千點大關；新台幣也止貶轉升，盤中一度強升逾2角，最高匯價來到29.508，終場升值1.98角，收在29.536元兌1美元。

台股今日開盤即強攻，收漲456.74點，漲幅達2.1%，收在22,188.76點，成功收復月線與半年線。成交金額擴增至3,939.2億元，顯示市場資金回流明顯。

三大法人同步回補，外資買超291.84億元，不僅斬斷連3日賣超，也創下今年來第7大單日買超紀錄，顯示市場信心回溫。

外匯市場同樣受到正面氣氛帶動，出口商因應月底實質資金需求積極拋匯，而外資亦轉為匯入。

匯銀分析，若地緣政治風險持續降溫，搭配美國經濟數據穩健及降息預期升溫，將有助於台股維持高檔震盪格局，新台幣亦可能維持升值偏強走勢。