華碩漲停為哪樁？市場點名2原因 「這檔高股息ETF」進場助攻

華碩（2357）24日最後一盤股價急拉從704元直接衝上745元漲停價，同時改寫歷史新天價，市場對「金主」來源說法紛紜，除來自看好華碩基本面佳的買盤外，還有兩種說法，一是胖手指錯單，另一是巨量級高股息ETF-復華台灣科技優息（00929）進場。

復華台灣科技優息為國內台股ETF巨量級指標之一，統計至23日時，規模高達1,636.98億元，且因一年只換股一次，調整成分股時，對市場個股股價變動影響極巨，新增納入的成分股往往「放鞭炮」大漲，被刪除的成分股則會被摜壓。依公開說明書，此ETF更換成分股指數生效時間為6月第19個工作日，推測經理人近期已開始著手換股。

在復華台灣科技優息換股牽動下，24日盤面出現不少個股股價大幅波動，最顯著的是大型股華碩，股價在收盤前從704元一舉衝至漲停暨745元，順達（3211）盤中股價數度漲停，終場大漲18元收207.5元，僅差漲停一檔；至於遠傳（4904）、聯陽（3014）、晶技（3042）、華立（3010）、台郡（6269）等股據傳這次都被刪除成份股，24日股價表現均相當疲弱，遠傳跌5.46%、聯陽跌3.68%、晶技跌2.99%、華立跌5.55%、台郡跌3.7%，與台股今天大漲456點、漲幅達2.1%的表現大相逕庭。