快訊

Albee不忍了！發文否認是小三：沒對不起任何人

監軍？柯文哲政治獻金案小草沒旁聽 「心靈秘書」獨坐作筆記

怒控伊朗違反停火！以色列防長下令「強硬反擊」 德黑蘭否認發射飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

外資大買「這檔除息股」3.5萬張 逆轉股價朝填息之路前進

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。報系資料照／記者林澔一攝影
台股示意圖。報系資料照／記者林澔一攝影

台股24日收22,188.76點，上漲456.74點，三大法人同步買超，其中外資買超291.84億元，統計外資買賣超個股發現，除息聯電（2303）高居外資買超第一名，單日大買35,351張，逆轉原本慘陷貼息的窘境，改朝填息之路前進，不過，自營商則是大賣聯電。

以色列政府宣布同意川普停火提議，台股24日由台積電（2330）強彈2.94%領軍反攻，鴻海（2317）、聯發科（2454）、華碩（2357）、廣達（2382）等電子權值軍團齊力上攻，強勢指標還有矽光子、BBU、電動車等族群，大盤指數一度衝達22,201.05點，大漲469.03點。

聯電去年度盈餘每股配發2.85元現金股利，24日除息，參考價44.15元，早盤以42.5元開低， 陷入貼息窘境，盤中低接買盤湧入推升股價翻紅，最後一盤爆出9,966張成交量， 股價收在45.35元，上漲1.2元， 漲幅2.72%，朝填息挺進。

台股大盤終場收在22,188.76點，一口氣收復5日線、月線、半年線，三大法人買超339.05億元，外資買超291.84億元；投信買超4.08億元；自營商買超（合計）43.13億元，其中自營商（自行買賣）買超9.04億元、自營商（避險）買超34.09億元。

統計外資買賣超個股發現，除息的聯電呈現土洋對作，外資買超35,351張， 投信買超1,282張，但自營商賣超34,952張，三大法人合計買超1,681張；台積電收在1,050元，上漲30元，影響大盤指數約250點，市值重返27兆元， 增達27兆2,293億元，外資買超11,175張。

外資買超前10大。（資料來源：證交所）
外資買超前10大。（資料來源：證交所）
外資賣超前10大。（資料來源：證交所）
外資賣超前10大。（資料來源：證交所）

除息 自營商 聯電 外資 台股 台積電 三大法人

延伸閱讀

波若威秒填息領軍 這幾檔矽光子飆漲停

聯電6月24日除息 買盤觀望

聯電明除息、殖利率逾6% 市場觀望氣氛濃厚

18檔除息遇戰火！聯強重挫近7%、僅5檔挺進填息路

相關新聞

最後一盤神祕買盤進場！華碩急拉漲停 創逾27年新高價

受以伊停火激勵，台股24日回神飆漲，華碩（2357）開高走高，早盤勁揚約1%，最後一盤神祕買盤進場，爆出4,153張大量...

外資大買「這檔除息股」3.5萬張 逆轉股價朝填息之路前進

台股24日收22,188.76點，上漲456.74點，三大法人同步買超， 其中外資買超291.84億元，統計外資買賣超個...

華碩漲停為哪樁？市場點名2原因 「這檔高股息ETF」進場助攻

華碩（2357）24日最後一盤股價急拉從704元直接衝上745元漲停價，同時改寫歷史新天價，市場對「金主」來源說法紛紜，...

外資大舉回補！三大法人買超339億元 台股強彈收復三線

以色列政府宣布同意川普停火提議，台股24日由台積電（2330）強彈2.94%領軍反攻，除鴻海（2317）、聯發科（245...

台積電最後一盤爆5400張買單 收1050元、市值27.2兆

美國總統川普宣布以色列、伊朗將全面停火，中東地區戰爭可望畫下休止符，台股24日收在22,188.76點，上漲456.74...

台股上漲456點收22,188點 台積電收1,050元上漲30元

台股24日早盤以22,001.48點開出，終場收22,188.76點，上漲456.74點，漲幅2.1%，成交量3,939...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。