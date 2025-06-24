外資大買「這檔除息股」3.5萬張 逆轉股價朝填息之路前進

台股24日收22,188.76點，上漲456.74點，三大法人同步買超，其中外資買超291.84億元，統計外資買賣超個股發現，除息的聯電（2303）高居外資買超第一名，單日大買35,351張，逆轉原本慘陷貼息的窘境，改朝填息之路前進，不過，自營商則是大賣聯電。

以色列政府宣布同意川普停火提議，台股24日由台積電（2330）強彈2.94%領軍反攻，鴻海（2317）、聯發科（2454）、華碩（2357）、廣達（2382）等電子權值軍團齊力上攻，強勢指標還有矽光子、BBU、電動車等族群，大盤指數一度衝達22,201.05點，大漲469.03點。

聯電去年度盈餘每股配發2.85元現金股利，24日除息，參考價44.15元，早盤以42.5元開低， 陷入貼息窘境，盤中低接買盤湧入推升股價翻紅，最後一盤爆出9,966張成交量， 股價收在45.35元，上漲1.2元， 漲幅2.72%，朝填息挺進。

台股大盤終場收在22,188.76點，一口氣收復5日線、月線、半年線，三大法人買超339.05億元，外資買超291.84億元；投信買超4.08億元；自營商買超（合計）43.13億元，其中自營商（自行買賣）買超9.04億元、自營商（避險）買超34.09億元。

統計外資買賣超個股發現，除息的聯電呈現土洋對作，外資買超35,351張， 投信買超1,282張，但自營商賣超34,952張，三大法人合計買超1,681張；台積電收在1,050元，上漲30元，影響大盤指數約250點，市值重返27兆元， 增達27兆2,293億元，外資買超11,175張。