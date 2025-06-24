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外資大舉回補！三大法人買超339億元 台股強彈收復三線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

以色列政府宣布同意川普停火提議，台股24日由台積電（2330）強彈2.94%領軍反攻，除鴻海（2317）、聯發科（2454）、華碩（2357）、廣達（2382）等電子權值軍團齊力上攻外，矽光子、BBU、電動車等概念族群也遍地開花，集中市場指數一度飆升469.03點、衝上22,201.05點，但人氣夯股DRAM雙雄盤中多頭動能熄火，華邦電（2344）由大漲近8%、收斂至2.3%，南亞科（2408）更由紅翻黑，所幸聯電（2303）由貼息轉向填息路，拉尾收高2.72%，終場指數仍強彈456.74點，收22,188.76點，一口氣收復5日線、月線、半年線，成交值大增至3,939.2億元，三大法人轉買超339.05億元，其中外資即大舉回補291.84億元。

統計三大法人24日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）轉買超291.84億元，投信買超4.08億元；自營商買超（合計）43.13億元，其中自營商（自行買賣）買超9.04億元、自營商（避險）買超34.09億元。

統計收漲停個股共32檔，漲停且成交量超過萬張共7檔，高鋒（4510）收52.8元、廣宇（2328）收43.7元、安國（8054）收111元、上詮（3363）收289元、華碩收745元、陞泰（8072）收53元、環宇-KY（4991）收112元。

統計今日成交量超過10萬大張個股有6檔，但股價表現漲跌不一。依序為：華邦電成交量242,714張，股價漲2.3%、收20.05元；南亞科成交量192,160張，股價跌2.91%、收56.7元；期街口布蘭特正2（00715L）成交量165,084張，股價跌20.13%、收11.19元；凱基金（2883）成交量158,107張，股價持平、收15.9元；期元大S&P原油反1（00673R）成交量155,564張，股價漲9.95%、收6.63元；聯電成交量132,384張，股價漲2.72%、收45.35元。

統計今日成交值逾百億元個股共4檔，依序為：台積電成交值294.11億元，股價漲2.94%、收1,050元；亞翔（6139）成交值157.7億元，股價漲4.33%、收337元；南亞科成交值110.22億元，股價跌2.91%、收56.7元；鴻海成交值105.91億元，股價漲2.88%、收160.5元。

台股 台積電 三大法人

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