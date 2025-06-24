台積電最後一盤爆5400張買單 收1050元、市值27.2兆

美國總統川普宣布以色列、伊朗將全面停火，中東地區戰爭可望畫下休止符，台股24日收在22,188.76點，上漲456.74點，主要是權王台積電（2330）領漲，最後一盤爆出5,400張成交量，收在1,050元，上漲30元，影響大盤指數約250點，市值重返27兆元，增達27兆2,293億元。

台積電早盤以1,045元開出，上漲25元， 盤中低點為1,040元，終場收在今日最高的1,050元， 漲幅2.94%；台積電大漲，台積電概念股也跟進上漲，中砂（1560）及天虹（6937）最為強勢，衝上漲停收盤，另外，辛耘（3583）、萬潤（6187）、漢唐（2404）、光罩（2338）、M31（6643）、昇陽半導體（8028）、環球晶（6488）、翔名（8091）、達興材料（5234）、日揚（6208）、致茂（2360）、易發（6425）、汎銓（6830）等收盤漲幅都超過5%。

外資認為，台積電目前的產能已不敷未來所需，對3奈米與CoWoS封裝產能的擴張將是關鍵，看好台積電受惠需求持續強勁的正向發展趨勢，建議「買進」。

台積電2奈米製程預計在下半年正式量產，針對先進製程應用動態，研究機構最新分析預估，台積電5奈米以下（包含2/3奈米）製程在智慧機SoC市占將上看87%。