台股焦點不再只有台積電怎麼辦？野村投信：應以長期增值投資為考量

台股示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影

隨著美國總統川普宣布以伊兩國達成停火協議，台股24日開盤衝高，接連站回2萬2千點、月線、半年線、五日線以及十日線共五道關卡，隨著時序邁入7月，面對難以掌控的波動市場，加上市場將面對關稅90天豁免期屆滿與企業財報公布的雙重考驗，接下來到底該如何投資布局？野村投信表示，有鑑於台股布局難度明顯增加，投資人應回歸投資初衷，以長期增值投資為考量，布局策略以市值型主動式ETF產品為核心配置，減低擇時及選股的困難，透過專業投研團隊選股操作，更能順應市場快速變化的節奏，掌握具高成長特色的優質企業，布局台股掌先機。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，根據統計，台灣加權指數近十年累積報酬率達250%，台灣50指數累積報酬率更在300%以上，進一步分析經典台灣指數的50檔成分股，仍有許多表現疲弱、尾大不掉的「包袱股」，若能透過主動升級拿掉這些基本面表現不佳個股，加上打擊面擴大至市值前150大企業、運用主動式「臺灣增強50策略」就有機會讓市值型投資展現更好的投資效率。

以近三年為例，台積電（2330）累積報酬為80.68%，在台股市值前50大的公司中，有13檔表現贏過台積電，若將選股池再擴大，可以發現，市值第51至150大的公司中，有37檔報酬更為優異，如此就可以有更多的標的可以納入選擇。野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）集結這些優化策略，以上市櫃公司市值前150大股票為選股母池，接著深入分析公司的財務基本面、產業前景與未來潛力，並將質化分析結果，透過獨家基本面計量模型予以量化，建構投資指標評分數據庫，最後依據成長、價值、動能3大面向因子綜合評估，汰弱擇強選出50檔個股，採市值加因子加權，抓住前50強的強勢股，擁「成長」、「價值」、「動能」三大關鍵來挑選具優勢的股票，成為投資台股最佳投資助力。

從彭博預估來看，台股第2季整體每股稅後盈餘（EPS）恐面臨年減壓力，反觀電子族群卻仍維持逾30%年增率，顯示其強勁的成長動能。野村臺灣增強50主動式ETF經理人林浩詳表示，回顧2025上半年，全球企業因擔心未來關稅上升，急著在豁免期間拉貨，許多企業已將下半年需求提前在第2季準備完畢，下半年消費產品需求將因上半年提前備貨完畢減少，唯一未受影響而持續拉貨的是AI相關產品，其中，受惠GB300晶片順利出貨的散熱、網通、CCL等次產業，自4月以來EPS屢獲上修，股價同步創高，明顯獲得市場資金青睞，台灣AI供應鏈將持續在2025下半年展現營運動能，短線可先留意國防軍工股，逢低留意AI伺服器供應鏈、台積電概念股。

林浩詳表示，台股接下來焦點不再只有一個台積電，相關AI應用爆發將帶領企業市值再成長，有助提升營收獲利表現。2025年台股類股輪動大，操作難度提高，投資人想靠自己掌握產業變化，難度較高，投資人可選擇 00985A，可以更有效率抓住每個階段的強勢股，提前布局趨勢，捕捉台灣具有全球競爭優勢企業的投資機會，搶搭下一波股市反彈契機。00985A預計7月1日至7月4日募集， IPO每股發行價10元，採年配息機制。