南韓股市連續四周上揚 今年漲幅居冠達25.11%

美股上周震盪走低，以色列和伊朗衝突升高到美國介入階段，市場持續消化後續產生的影響，同時密切關注關稅寬限期將近，對全球經濟帶來的潛在衝擊。中國信託投信表示，上周外資在亞股呈現賣大於買，市場觀望氣氛濃厚，賣超力道主要集中在泰國、印尼、台灣等三個市場，分別賣超3億美元、2.8億美元及2.4億美元。另一方面買超南韓2.6億美元、印度1.8億美元，新興亞股整體賣超4.4億美元。

股市表現上，中國信託投信指出，上周指數漲跌互見，南韓與越南股市表現最佳，指數分別上漲4.4%、2.6%。其中，南韓已連續四周上揚，今年來漲幅居冠達25.11%。另外，上周泰國跌幅較重達4.9%，印尼、菲律賓則下跌3.6%、0.9%，台灣加權指數小跌0.1%。

中國信託投信表示，台股近期受地緣政治、取消晶片出口豁免權、台幣急升等多方因素干擾，加權指數從5月中開始持續呈現箱型震盪格局，後續除了要面對關稅寬限期的不確定性、聯準會降息議題，台股也即將迎來除權息旺季，短線上操作難度大增，建議回歸長線基本面觀察，操作上不要貿然追高殺低。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，關稅的90天緩衝期將在7月9日屆滿，市場開始聚焦川普下一步動作及後續可能會引發的市場風險。觀察第1季企業釋出的財測展望，面對關稅不確定性，多數企業預期獲利增長放緩，部分估值過高的科技公司恐將面臨下調，不過，AI趨勢仍正加速普及，科技巨頭持續擴大資本支出，市場將呈現大者恆大態勢。

另一方面，近期聯準會對降息意見出現分歧，聯準會理事沃勒（Christopher Waller）近日聲稱，最早可在7月會議上開始降息，不過卻有官員表示反對，認為尚未準備好排除關稅帶來的通膨風險，因此並不急於降息。楊士醇分析，觀察今年芝加哥商品交易所對2025年全年降息預期機率，雖然整體出現下修，不過下半年預計仍有1至2碼的降息空間。

楊士醇補充，近一年美債殖利率高於美股股利殖利率，10年期公債殖利率約為4.4%，而標普500指數平均殖利率約1.31%，顯示美債相對美股估值低，固定資產更具成長潛力，即便今年市場充斥各種不確定性，但外國對美債需求依舊上升，美國公債依舊存在不可取代性，在這樣的環境氛圍，投資應採取科技股、債並進，資產多元的配置方式。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，上周越南股市表現不俗，胡志明指數持續高檔震盪，美、越雙方第三輪談判落幕後，越南工貿部長持續與美國商務部長、貿易代表團舉行部長級線上會議，越方提出共創互惠的稅收政策與和諧的原產地規則，美方表態將加速提交必要貿易文件，以利推動後續談判相關事宜，為兩國企業建構有利條件，若雙方在寬限期能達成正向共識，預料將為股市帶動新一波助力。

張晨瑋補充，美國晶片設計大廠高通（Qualcomm）6月初宣布，將於越南成立人工智慧（AI）研發中心，這是高通在美國以外的三大研究中心之一，替越南成為區域AI和半導體中心提供巨大優勢，去年底，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳計劃在越南設立兩座AI資料中心，Google也於今年4月在胡志明市設立辦事處，如今高通也宣布成立研發中心，這些投資皆凸顯越南從製造業向高科技轉型的態勢。