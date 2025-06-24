凱基投信：台股第3季不確定性緩解 多頭格局延續

上周美伊衝突爆發，加上關稅政策暫緩即將到期，雙重利空令台股近期籠罩在陰霾之中。然而，美國聯準會於最新利率決議中維持政策利率不變，並強調未來利率路徑將依賴經濟數據，短期內不急於降息，緩解市場對於利率波動的擔憂，加上關稅與通膨壓力預期可控，使得股市重回基本面主導的軌道。凱基投信台股研究團隊表示，台股在經歷第2季的震盪整理後，有望釋出更樂觀的訊號，隨著市場逐漸聚焦在企業基本面與整體產業長期成長動能，台股表現或將迎來新一輪的穩定增長。

凱基投信台股研究團隊表示，自4月反彈以來，外資持續回補台股，累積買超約2,500億元，相較於年初至4月的累計賣超金額，回補力道累積已達約三成，反映對台股評價與產業前景的看法趨於正向。同時，融資餘額減少逾千億元，維持在約2,200億元水位，顯示散戶的參與度減少反而有助於籌碼沉澱，後續若有利多催化，對後市行情延續構成正面支撐。

基本面來看，AI產業被視為多頭行情的關鍵驅動力，台灣為美國以外高度受惠AI趨勢的國家，從IC設計、先進封裝、伺服器組裝等等，各環節皆有相關布局，產業鏈完整度高。凱基投信台股研究團隊指出，AI題材為下半年台股主要成長趨勢，台廠AI供應鏈將為台股獲利成長貢獻主力。儘管先前部分AI相關企業受到美國關稅影響，今年財測略有下修，但產業中長期結構性成長並未改變。根據市場預估， AI相關產業反映庫存調整影響後，獲利年增率仍有機會維持在30%左右。

凱基投信台股研究團隊進一步說明，從評價面觀察，台股整體本益比已從2024年高點的約20倍降至約16倍，重新回落至合理值區間。在評價修正後，具備獲利成長潛力的企業因而浮現投資價值，表現相對有吸引力。與此同時，台股企業整體體質穩健，特別是在AI科技類股族群帶動下，市場普遍預期全年企業盈餘成長率仍可達8%左右。

展望第3季，台股將在基本面、籌碼面、評價面多重支撐下，持續醞釀新一波多頭動能。AI產業資本支出與應用落地持續擴展，為驅動這波企業增長的核心力量，市場關注焦點將轉向獲利實現與供應鏈實質出貨表現。此外，評價面修正至合理區間，也為中長線資金提供良好切入時機，若能搭配關稅政策風險進一步緩解，不排除迎來新一波長線資金布局的良機。