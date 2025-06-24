美伊衝突暫寫休止符？法人：地緣政治對台股影響有限

美國上周對伊朗發動代號「午夜之鎚」的軍事行動，轟炸伊朗境內的三個核設施，川普宣稱伊朗的核濃縮能力已經完全摧毀，伊朗政府對此則進行報復手段，並通過封鎖荷姆茲海峽的提案，由於該海峽是全球能源命脈，有將近兩成的原油出口量皆來自於此，若關閉海峽將嚴重影響含沙烏地阿拉伯在內的多個主要產油國石油出口，目前提案最終決定權仍在伊朗最高國家安全委員會手中；但情況在美國時間6月23日盤後出現反轉，川普宣布以伊之間的戰爭將全面停火，將為中東地區「12日戰爭」畫下休止符。

國泰投信表示，若按照原先情勢分析，封鎖荷姆茲海峽同時也會衝擊伊朗原油出口，反而有利美國等原油出口大國，因此伊朗最終採取全面封鎖的機率本就偏低；雖然昨日伊朗仍對美軍中東基地發射導彈攻擊實施報復手段，但並未造成重大設施損害，且市場反應冷靜，美股23日更是全數收紅，台股加權指數也在24日開盤即漲逾300點，重回22,000點陣線；推估地緣政治風險對全球股市僅有短期影響，未來仍回歸基本面表現為主，而台股更受惠AI題材，有望在整理後重回多頭格局，後續向上方向不變。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，午夜之鎚是1979年以來美伊兩國的首度直接衝突，美國的官員表示此次行動僅為一次性攻擊，透過精準打擊與政治手段，迫使伊朗實施政權轉變，以削弱境內宗教極端勢力。提醒投資人中東地區的情勢變化快速，短線股市仍有不確定性，需時刻注意風險管理，在操作上可鎖定中長期的獲利契機，逢低買進分批布局。

00922經理人蘇鼎宇補充，台灣具備完整且分工精細的AI供應鏈，在產業發展明確的前提下，受惠力度將持續擴大，包括護國神山台積電（2330）、IC設計龍頭聯發科（2454）、聯詠（3034）及電子代工大廠鴻海（2317）等權值股。觀察台積電最新公布的5月營收表現，本次月營收減少8.3%主因來自台幣大幅升值所致，若排除匯率影響因素，台積電表現強勢，更突顯客戶訂單需求不減。目前市場關心美國商務部是否會為了使中國大陸更難取得美國晶片技術，進而撤銷包含台積電在內的3大晶片製造商的特殊豁免，使未來台積電將無法在中國大陸境內使用美國的技術，也側面反映科技冷戰的升溫。但若美國直接全面撤銷豁免，會讓全球終端電子產品與汽車等供應鏈直接斷鏈，將會反噬美國經濟成長。因此，美國採取片面取消豁免或以技術凍結方式進行半導體封鎖的機會比較大，直接全面撤銷豁免的機會很低。

展望未來，短期地緣政治衝突未解，市場瀰漫通膨與政經不確定性，股市將延續高波動，然近期各大雲端廠商持續擴大AI資本支出，技術持續提升下，有利未來應用順利落地，在新興科技趨勢未變下，台股供應鏈有望受惠，獲利延續正成長。建議投資人可採取分批逢低布局或定期定額的形式布局台股，如國泰00922幫助投資人捕捉台股成長行情，成分股配置趨近大盤，第一大成分股台積電持股權重約占三成，不過度倚重單一個股，落實ETF投資分散風險的初衷，以23日收盤價來看，00922一張股價約落在2萬元出頭，小資族能輕鬆入手，也適合退休族長期持有。