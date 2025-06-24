台股上漲456點收22,188點 台積電收1,050元上漲30元

台股24日早盤以22,001.48點開出，終場收22,188.76點，上漲456.74點，漲幅2.1%，成交量3,939.2億元。櫃買則收231.31點，上漲4.97點，台積電（2330）收1,050元，上漲30元。

盤面上以類股來看，玻陶、電器電纜、電子零組件、其他電子、居家生活、運動休閒、電腦周邊等較為強勢，另外，油電燃氣、網通等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，亞翔（6139）、鴻海（2317）、欣興（3037）、華碩（2357）、廣達（2382）、台光電（2383）、華星光（4979）、緯創（3231）、聯電（2303）、聯發科（2454）、新日興（3376）、富世達（6805）、萬潤（6187）、華邦電（2344）、台燿（6274）、順達（3211）、台達電（2308）、緯穎（6669）等。

而量大弱勢的則有南亞科（2408）、世芯-KY（3661）、台灣大（3045）、遠傳（4904）、楠梓電（2316）、威剛（3260）、鈊象（3293）、上品（4770）、中華電（2412）等。

統一投顧表示，現階段關稅豁免期限將至、台幣升值影響第2季財報、加上美國商務部考慮取消台積電等在大陸的出口管制豁免等負面影響；但中東戰事短暫平息，油價回跌，美債殖利率回落，有助修復投資人創傷投資情緒。本周進入季底投信作帳，惟外資淨空單仍高於4萬口，預期台股在月線及年線間高檔震盪，類股輪動。

操作建議低接不追高，控制持股水位，選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、記憶體、科技材料升級或替代概念、重電、能源及生技等。