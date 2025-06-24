川普宣布停火協議 台幣再走強午收29.547元

今天大中小型股都在漲！氣氛很好。 因為市場傳出以伊戰爭有停火的狀況，所以也讓今天的台股表現地方非常強勢，今天比較好的狀況是不管是大中小型股都有在漲，當然我們的股票今天也都是漲的。 今天有說要買欣興，我昨天有說9:30前可能會有大家腦衝狀況，所以才說要9:30整買，今天應該會買在113.5的價格，我認為這個價格仍然非常地可以，是未來容易賺錢的價格，我們抱好即可。

2025-06-24 11:56