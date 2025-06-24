特斯拉（Tesla）於6月22日在美國德州奧斯汀正式啟動Robotaxi無人計程車服務，邁出自駕商業化重要一步，激勵市場對電動車與車用科技的期待。消息帶動特斯拉23日股價大漲8.2%，創下近兩個月最大單日漲幅，盤後再漲近1.5%。利多蔓延至24日台股電動車與自駕概念股，引爆多頭熱情。

此次Robotaxi試營運以約10輛Model Y車款為主，限定於奧斯汀特定地理圍欄區域內行駛，營運時間為每天上午6點至午夜12點，統一收費4.2美元。雖採用全自動駕駛技術，但車內仍配置前座安全監控員及遠端監控系統，以確保行車安全。服務初期僅對特定用戶開放。雖然首日即被拍到違規畫面並在社群流傳，所幸未釀事故。執行長馬斯克也在X平台喊話：「Robotaxi正式上路」，並預告未來數月將擴大車隊至約1,000輛。

Robotaxi題材引爆台灣相關供應鏈股價同步噴發。亞光（3019）為特斯拉主要車載鏡頭供應商，今日成交量暴增至逾1.5萬張，盤中股價強漲超過8%，突破月線壓力，也帶動佳凌（4976）、系統電（5309）同步大漲逾6%。貿聯-KY（3665）、和大（1536）、台達電（2308）、緯創（3231）、光寶科（2301）等概念股亦全面走高。

亞光5月營收達22.57億元，年增19%、改寫歷史次高；前五月營收達97.4億元，年增25%。法人指出，亞光2024年車載鏡頭出貨量達1,099萬顆，年增63%，雖高層預估2025年車載應用持平去年，但若Robotaxi定價親民、需求放量，將為其帶來新的成長動能。展望2026年，亞光車載鏡頭預計將由800萬畫素升級至1,200萬畫素，有助推升產品價值與毛利結構。

另，茂達（6138）今日強勢攻上漲停，成交量放大，展現多頭買盤力道。茂達近年積極轉型，從傳統PC與消費性市場擴展至車用、工控與伺服器應用，並持續加碼研發與關鍵專案投資。2024年營運回穩，全年每股純益超過9元，為歷史第三高水準；董事會決議每股配發現金股利8元，另自資本公積配發0.6元，合計每股現金股利達8.6元，以目前股價約178元計算，現金殖利率逾4%，具備股息防禦力。

茂達2025年前五月合併營收達29.7億元，年增19.6%；首季每股純益2.6元。法人看好，第3季在電源管理IC與風扇驅動IC雙引擎帶動下，業績可望持續成長。

Robotaxi題材也推升整體車用電子與電動車族群氣勢。順達爆出逾2萬張大量直攻漲停，IET-KY盤中亮燈，廣達、宏致、致茂、旺宏、加百裕等個股亦跟進上漲，形成遍地開花局面。

Robotaxi的商業化進程將為特斯拉創造全新商業模式，也為全球自駕與車電產業鏈打開想像空間，台系供應鏈廠商有望同步受惠，成為資金追捧族群之一。