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地緣政治風險升溫 避險展望全球股

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

隨著川普政策牽動國際神經、地緣政治風險不斷升溫，投資若集中於單一市場，將面臨更高的不確定性，全球型基金如同投資版圖上的避風港，只是多數全球型基金仍以美國為主要投資地區，景順投信表示，在美國經濟前景充滿挑戰的情況下，投資人可選擇真正分散區域配置的全球型基金，以降低美國市場過度集中的風險。

根據MSCI指數觀察，歷史上美國股市相對於非美市場的表現呈現高度波動，像是在1970至1980年代以及2000年代，美股的表現皆落後於非美市場，直到2018年才突破歷史高點，並在此後大幅上揚。景順投信指出，近年美股的超額報酬來自多重因素推力，包括疫情期間大規模退稅資金流入股市、超低利率環境、AI熱潮以及美元的強勢表現。

然而，美股相對優勢可能正逐漸消退，景順投信表示，除了美國政府政策對經濟與美元的支撐力道減弱外，中國在製造與科技領域的競爭力日益提升、歐洲也即將啟動自身的財政刺激方案，這些因素都可能削弱美股的相對優勢，對投資人而言，正是重新檢視並分散資產配置至不同區域市場的良好時機。

景順投信認為，現階段除了參與美國，其他地區同樣具備投資潛力，景順環球股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）配置並不依賴美國成長股，統計至2025年5月底，英國及歐洲市場比重近34%，歐洲比重較高的主因在於該基金由景順英國亨利環球股票團隊管理，團隊更熟悉歐洲市場，且歐股價格遭到低估。

展望後市，景順投信表示，政策不確定性正在拖累消費者信心，在聯準會繼續放緩降息周期之際，美國經濟前景面臨挑戰，整體而言，預期貿易戰對非美國經濟體的成長衝擊將小於美國。

美國經濟

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