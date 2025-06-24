快訊

曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

NBA／綠衫軍送走昔奪冠功臣 哈勒戴回當初「過水」的拓荒者

陸紀念抗日勝利80周年習近平將出席 9/3閱兵邀國民黨抗日老兵現場觀禮

聽新聞
0:00 / 0:00

台股回魂！以伊停戰激勵中小股紅通通 直雲：直雲：股票ALL IN、永遠有00757

聯合新聞網／ 直雲的股票投資筆記
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

今天大中小型股都在漲！氣氛很好。

因為市場傳出以伊戰爭有停火的狀況，所以也讓今天的台股表現地方非常強勢，今天比較好的狀況是不管是大中小型股都有在漲，當然我們的股票今天也都是漲的。

今天有說要買欣興，我昨天有說9:30前可能會有大家腦衝狀況，所以才說要9:30整買，今天應該會買在113.5的價格，我認為這個價格仍然非常地可以，是未來容易賺錢的價格，我們抱好即可。

今天我們股票台燿表現最好，之前他有留一根超長上影線，我有說上影線不用擔心，台燿會繼續攻擊那個上影線，我要賣我會說，全網唯一買賣會對稱的財經自媒體，大家抱著安心等我發文就可。

現在美股的氣氛又開始轉大多，我們也跟著強力做多即可，別忘了我們永遠都有00757。

其實00757的績效好台灣ETF好太多，我也把昨天賣掉30%買回來，戰爭疑雲消退就是要繼續all in做多！

◎本文內容已獲 直雲的股票投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

欣興 台股 台燿 00757統一FANG+

相關新聞

台股回魂！以伊停戰激勵中小股紅通通 直雲：直雲：股票ALL IN、永遠有00757

今天大中小型股都在漲！氣氛很好。 因為市場傳出以伊戰爭有停火的狀況，所以也讓今天的台股表現地方非常強勢，今天比較好的狀況是不管是大中小型股都有在漲，當然我們的股票今天也都是漲的。 今天有說要買欣興，我昨天有說9:30前可能會有大家腦衝狀況，所以才說要9:30整買，今天應該會買在113.5的價格，我認為這個價格仍然非常地可以，是未來容易賺錢的價格，我們抱好即可。

台股開盤上漲269點 台積電開高25元

台股24日開盤指數上漲269.46點，開盤指數為22,001.48點。台積電（2330）開盤價1,045元，上漲25元。

台積電若再破千元 承接好時機？ 算股達人：1趨勢不變 持3-4年2000元有機會

台積電(2330)重返千元關卡、2025下半年景氣不明朗、關稅政策未決情況下，能否持續站穩千元大關？

中東戰火延燒…台股大咖落跑 指數大跌313點失守月線

美國對伊朗發動攻擊，中東戰火延燒，台股昨（23）日也受波及，外資與主力等市場大咖紛紛落跑，多頭雖試圖反攻，但功敗垂成，指...

利基題材發酵 法人喊布局…台股四大族群聚光

台股昨（23）日跌破月線與22,000點大關，趨勢明顯偏空。不過法人認為，儘管近期台股在外在變因的干擾下表現弱勢，但相關...

短多強勢股 領漲抗跌

台股近期受追價動能趨緩及地緣政治風險增溫影響，年線、月線得而復失。專家指出，盤面資金輪流點火，華邦電（2344）、亞翔等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。