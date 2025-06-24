台股回魂！以伊停戰激勵中小股紅通通 直雲：直雲：股票ALL IN、永遠有00757

今天大中小型股都在漲！氣氛很好。

因為市場傳出以伊戰爭有停火的狀況，所以也讓今天的台股表現地方非常強勢，今天比較好的狀況是不管是大中小型股都有在漲，當然我們的股票今天也都是漲的。

今天有說要買欣興，我昨天有說9:30前可能會有大家腦衝狀況，所以才說要9:30整買，今天應該會買在113.5的價格，我認為這個價格仍然非常地可以，是未來容易賺錢的價格，我們抱好即可。

今天我們股票台燿表現最好，之前他有留一根超長上影線，我有說上影線不用擔心，台燿會繼續攻擊那個上影線，我要賣我會說，全網唯一買賣會對稱的財經自媒體，大家抱著安心等我發文就可。

現在美股的氣氛又開始轉大多，我們也跟著強力做多即可，別忘了我們永遠都有00757。

其實00757的績效好台灣ETF好太多，我也把昨天賣掉30%買回來，戰爭疑雲消退就是要繼續all in做多！

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