DDR4逆襲 DDR5飆出歷史新高度！華邦電剽悍登人氣王

近期DDR4記憶體現貨價格持續飆升，僅短短兩周內，DDR4報價已超越DDR5一倍，創下前代產品價格高於最新規格的歷史新紀錄。此一價格走勢引爆市場搶貨潮，24日記憶體族群多頭氣氛高漲，華邦電（2344）更在昨日外資逆勢買超逾2.3萬張加持下，成交量不到10:30即突破15萬張，穩居台股人氣王，股價也成功突破20元關卡；南亞科（2408）則同步逼近60元大關。

據集邦科技旗下DRAMeXchange最新報價資訊顯示，DDR4 16Gb（1Gx16）3200現貨價續揚4.35%，均價為12美元，相較之下，同為16Gb容量的DDR5 16G（2Gx8）4800/5600報價6.014美元，換算DDR4報價已比DDR5貴約一倍，震撼市場。業界分析，DDR4供應緊縮與工控等舊平台需求強勁，是推升價格的主因，而DDR5雖為新一代主流，但目前價格反而低於DDR4，顯示市場對DDR4的依賴度仍高，搶貨熱潮短期內恐難緩解。

股價反應漲價題材，早盤華邦電挾超高人氣飆升逾7%，暫高見21.25元，改寫近3個月波段高價，南亞科也向60元關卡挺進，帶動茂矽（2342）漲逾4.5%，商丞（8277）、廣穎（4973）、力成（6239）、宇瞻（8271）、晶豪科（3006）等也同步上漲。

法人普遍看好，南亞科與華邦電作為主要DDR4記憶體供應商，營運可望吞下大補丸。其中，南亞科DDR3與DDR4兩者合計占營收比重高達八成，受惠程度尤為顯著。值得注意的是，市場近期傳出南亞科已罕見地加碼投入DDR4產能擴充，此舉打破記憶體業界一貫「聚焦新世代產品」的擴產邏輯，顯示公司已率先嗅出DDR4未來龐大需求與價格優勢，積極卡位相關利基市場。

籌碼面上，南亞科23日遭外資順勢調節12,428張，但自營商反手回補，合計三大法人賣超8682張，累計近兩周(6/9~6/23)，三大法人買超41,816張，包括外資買超17,210張、投信買超15,517張、自營商買超9,089張。另，華邦電23日獲外資大舉買超23,169張，三大法人合計買超24,979張，累計近兩周(6/9~6/23)，三大法人買超71,903張，包括外資買超69,271張、投信買超4,660張、自營商賣超3,704張。