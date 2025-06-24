快訊

買洗碗機事後加收1200元差價挨轟 老闆道歉「全額免費」再做1事被大讚

繁星錄取台大醫…高中生科展作品爆抄襲遭撤獎 中市教育局說話了

國民黨揭郭昱晴丈夫「賺紅錢」文件 批郭獵巫超級雙標

千金股好熱鬧！緯穎74元股息秒填 AES 衝上第18千金

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股24日大漲，除息股的表現略有不同，不過，千金股卻是熱鬧非凡，緯穎（6669）每股配發74元現金股利，一開盤就以2,560元開出，秒填息，另外，AES-KY（6781）開高走高衝上千元，躋身第18千金，盤中漲幅逾6%。

緯穎24日除息，每股配發74元現金股利，合計將發放股息137.52億元，早盤以2,560元開出，一開盤就完成填息，除息秀表現亮眼；千金股也是上漲居多，且再添新兵，AES-KY以962元開高後一度衝達1,040元，盤中漲幅逾6%， 台股18千金再現。

緯穎5月營收711.3億元，月增11.4%，年增187.2%，表現優於原先的預期，累計今年前5月營收3,055.91億元，年增162%；法人看好在AI伺服器與一般伺服器的帶動下，緯穎未來數個月的營收將可望持續成長。

美系外資發布「人工智慧（AI）供應鏈」報告，雖然認為今年AI特殊應用IC（ASIC）成長力道仍不理想，但是供應鏈的成長潛力高，看好智邦（2345）、緯穎、川湖（2059）、台積電（2330）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、京元電子（2449）、信驊（5274）、日月光投控（3711）等9檔台股，都給予「優於大盤」評等。

美系外資重申看好的台系供應鏈下游硬體廠商包括智邦（ASIC模組）、緯穎（預估Trainium2將占緯穎今年總營收的30-35%）、及川湖（滑軌的最主要供應商）等3檔個股。

緯穎 營收

延伸閱讀

聯電6月24日除息 買盤觀望

台股ETF受益人上周增逾12萬人

外資三天提款達414億元 火力瞄準金融、台積電也難倖免

全民權證／緯穎 選逾五個月

相關新聞

中東戰火延燒…台股大咖落跑 指數大跌313點失守月線

美國對伊朗發動攻擊，中東戰火延燒，台股昨（23）日也受波及，外資與主力等市場大咖紛紛落跑，多頭雖試圖反攻，但功敗垂成，指...

台股開盤上漲269點 台積電開高25元

台股24日開盤指數上漲269.46點，開盤指數為22,001.48點。台積電（2330）開盤價1,045元，上漲25元。

台積電若再破千元 承接好時機？ 算股達人：1趨勢不變 持3-4年2000元有機會

台積電(2330)重返千元關卡、2025下半年景氣不明朗、關稅政策未決情況下，能否持續站穩千元大關？

利基題材發酵 法人喊布局…台股四大族群聚光

台股昨（23）日跌破月線與22,000點大關，趨勢明顯偏空。不過法人認為，儘管近期台股在外在變因的干擾下表現弱勢，但相關...

短多強勢股 領漲抗跌

台股近期受追價動能趨緩及地緣政治風險增溫影響，年線、月線得而復失。專家指出，盤面資金輪流點火，華邦電（2344）、亞翔等...

服裝、製鞋股 吸引力浮現

美國對服飾與鞋類產品加徵關稅政策未明，為亞洲OEM供應鏈增添變數。摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，在近期股價修正後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。