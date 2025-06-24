台股開盤上漲269點 台積電開高25元

台股24日開盤指數上漲269.46點，開盤指數為22,001.48點。台積電（2330）開盤價1,045元，上漲25元。

群益投顧表示，美國總統川普表示，伊朗將正式啟動停火，12小時後，以色列也將啟動停火，以伊戰爭可望逐漸平息。中東局勢回穩，台股時序進入投信與集團季底作帳行情，有利投資人信心回籠。台股指數失守月線，能否守穩月線為中期多空格局一大指標；選擇基本面佳個股擇優謹慎操作。

操作題材可留意：

1.油價下跌受惠股─美國轟炸伊朗核設施後，伊朗議會批准封鎖荷姆茲海峽，將決議送交伊朗國安委員會；全球約兩成石油和天然氣運輸仰賴此航道，導致近期油價上漲。但隨戰事逐漸降溫，市場預期伊朗不會封鎖荷姆茲海峽，國際油價下挫。

2.Robotaxi概念股─特斯拉自駕計程車Robotaxi將於美國奧斯汀啟動無人計程車服務試營運，激勵投資人信心大增，相關概念股可望受惠。

周一（23日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,581.78點，上漲374.96點、漲幅0.89%；S&P500指數上漲0.96%；那斯達克指數上漲0.94%；費半指數上漲0.63%。台積電ADR漲0.39%，報每股210.32美元，換算並折合台幣後為每股1,251.19元，較台北交易股票溢價率為22.67%。日月光（3711）勁揚逾1%，但聯電（2303）收跌。

伊朗對卡達美國空軍基地的報復行動被視為象徵性的，沒有造成太大衝擊，此外，聯準會最快在7月降息的展望也帶來利多。在收盤後，美國總統川普宣布以色列和伊朗暫時達成停火協議，消息激勵美股期指上漲。標普500指數11類股中只有能源類股收低，受原油價格下跌拖累。

三大法人周一集中市場合計賣超134.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超152億元，投信買超30.8億元，自營商（自行買賣）買超4億元，自營商（避險）賣超17.4億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,750口至1,829口，其中，外資淨空單減少664口至43,797口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,069口至2,462口。

永豐期貨說，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,300點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在22,500點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.89下降至0.84。VIX指數上升0.5至26.22。外資台指期買權淨金額-0.5億元 ; 賣權淨金額-0.34億元。整體選擇權籌碼面偏空。