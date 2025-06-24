利基題材發酵 法人喊布局…台股四大族群聚光

台股昨（23）日跌破月線與22,000點大關，趨勢明顯偏空。不過法人認為，儘管近期台股在外在變因的干擾下表現弱勢，但相關逆勢走強的個股反而是逢低布局的好時機，包括：半導體設備、CoWoS概念股、食品、鋼鐵等四大族群，分別各有利基題材發酵，產業發展趨勢也相當正向，逢回可擇機進場建倉。

華南投顧董事長呂仁傑指出，之前市場擔心因為關稅提前拉貨，是否會導致第3季旺季不旺，不過AI族群例外，在AI巨頭的軍備競賽下，AI相關族群有基本面、有訂單，預期還有成長空間；此外，在地緣政治風險升高下，對半導體供應鏈的需求也升溫。

至於食品、鋼鐵產業，食品可能受惠之前台幣升值，使進口原物料成本降低；鋼鐵從盤價來看並沒有大幅上漲，目前可能是戰爭題材加上低基期，因此有特定買盤鎖定部分個股，但推測可能是短線交易為主。

台新投顧副總經理黃文清表示，昨天上漲的族群，主要是AI與原物料相關，半導體設備、CoWoS概念股都是跟AI相關，食品、鋼鐵就比較跟原物料相關。消費性電子下半年恐旺季不旺，但AI族群預期仍有機會維持成長。操作上，指數有一些修正空間，如果這波行情回檔，可以伺機切入一些基本面佳，但位階較低的相關個股。

隨著台積電積極跨國擴廠，全球半導體設備銷售已連三年攀升。根據工研院預測，台灣半導體設備產值將於2028年達到2,500億元，年複合成長率達12.9%。此外，先進封裝CoWoS因AI浪潮延續，也讓先進封裝需求充滿想像空間，因此CoWoS相關概念股如封裝、測試、設備、載板，或是PCB基板等個股均能持續受惠。