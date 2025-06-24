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中東情勢較預期克制 油價大跌7% 美股道指上漲374點

中東戰火延燒…台股大咖落跑 指數大跌313點失守月線

經濟日報／ 記者王奐敏廖珮君／台北報導
美國對伊朗發動攻擊，中東戰火延燒，台股23日也受波及，外資與主力等市場大咖紛紛落跑。圖／AI生成
美國對伊朗發動攻擊，中東戰火延燒，台股23日也受波及，外資與主力等市場大咖紛紛落跑。圖／AI生成

美國對伊朗發動攻擊，中東戰火延燒，台股昨（23）日也受波及，外資與主力等市場大咖紛紛落跑，多頭雖試圖反攻，但功敗垂成，指數終場大跌313點、收21,732點，失守月線支撐，也跌破22,000點大關。

金管會昨日信心喊話指出，台股基本面未變，將持續關注國際金融情勢變化、市場情況並即時評估，隨時應變採取必要措施，維護市場穩定和投資人權益。

在美國參戰攻擊伊朗核設施後，伊朗警告將帶來「持久後果」，使得中東地緣政治風險急速升溫，衝擊台股昨天開低收低，盤中一度重挫494點，尾盤雖一度收復月線，但在外資與市場主力群賣壓紛紛出籠下，最後一盤下殺69點，讓指數終場大跌逾300點，成交量縮至3,144億元。

台積電下跌35元、收1,020元，成為壓盤重心，個股跌多漲少，其中以太陽能、MCU、碳匯等概念股表現弱勢。17檔千金股漲跌互見，其中弘塑漲5%最強、台積電跌3.3%最弱，檔數維持不變。

三大法人昨日共賣超台股132.4億元，其中外資賣超148.8億元，連三賣、累計賣超410.9億元；外資期貨淨空單減少664口至43,797口，期現貨並未同步偏空操作；投信買超29.7億元，連二買、累計買超42.2億元；自營商賣超13.3億元，連七賣、累計賣超431.3億元。八大公股行庫則買超32.6億元。

綜合華南投顧董事長呂仁傑、台新投顧副總經理黃文清的看法，地緣政治風險的影響應較為短暫，呂仁傑認為，美國空襲伊朗後，市場一開始反應大，不過恐慌逐漸降溫，以伊衝突仍可控；伊朗雖放話要封鎖荷姆茲海峽，但這會影響自己的經濟命脈，因此預期不會真的封鎖。

呂仁傑與黃文清認為，接下來更應關注的是7月對等關稅及匯損對企業第2季財報的影響。在系統性風險升溫下，指數短線可能還會再盤整，這波修正不排除有可能會回測21,000點，但後續就會轉向反彈，高點有機會到23,000至23,500點，第3季指數可能呈現先低後高走勢。

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