就市論勢／重電、內需 防禦性佳

盤勢分析

2025年6月FOMC會議決議，維持聯邦基金利率於4.25%-4.5%區間不變，符合市場預期，但聯準會顯著下修經濟展望，將全年GDP成長率自1.9%調降至1.4%、失業率預估上調0.3個百分點至4.5%，同時上修核心PCE通膨預測至3.1%，反映「經濟放緩疊加通膨黏性」的滯脹風險升溫。

另外值得警惕的是，隨美國對伊朗三處核設施發動直接打擊，伊朗可能以封鎖荷莫茲海峽反制，此舉恐推動原油價格大幅上升，進一步強化通膨壓力，預期將加劇美股短期修正壓力。

此外，美國對等關稅暫緩期限將於7月初屆滿，若最終實施稅率超出預期，恐衝擊台灣關稅敏感產業鏈接單能見度。

投資建議

綜觀台股格局，儘管AI長線發展趨勢與台積電（2330）製程領先優勢持續提供指數下檔支撐，然考量中東地緣衝突升溫及對等關稅政策變數，預期指數將維持區間震盪。

投資策略建議採取「防禦性布局」：首選新台幣升值衝擊有限之族群，包括具訂單能見度較高的AI伺服器供應鏈、受惠剛性需求的半導體設備材料股，以及重電及內需相關類股；同時避開外銷美國占比較高且議價能力較低的傳統製造業。

關鍵風險追蹤應聚焦兩個面向：一、荷莫茲海峽航運狀況（全球30%原油運輸樞紐），若遭封鎖將引發油價大漲，加劇輸入性通膨壓力；二、對等關稅稅率最終落點，若高於市場預期，恐衝擊台灣出口類股毛利率。