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大摩三情境解析：服飾鞋類OEM受關稅壓力 服裝鞋類吸引力浮現

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國對服飾與鞋類產品加徵關稅的政策未明朗，為亞洲OEM供應鏈增添變數。摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，在近期股價修正後，產業風險與報酬比出現改善，具結構性優勢的大型OEM如服裝、鞋類仍具投資吸引力。

台廠中，大摩修正最新評等予目標價，包括：儒鴻（1476）由640元降至550元；豐泰（9910）由168元降至145元；鈺齊-KY（9802）由150元降至127元，皆維持「優於大盤」不變。

聚陽（1477）目標價由310元降至250元，維持「中立」不變；來億-KY（6890）由320元降至270元，評等由「中立」下調至「劣於大盤」。

在美國關稅政策未明朗下，亞洲服裝與鞋類OEM廠商面臨盈餘下行風險，但評價面則已具吸引力。大摩進一步分析三種情境：樂觀情境為現行10%關稅、基本情境假設20%關稅、悲觀情境則為關稅與需求同步惡化。

樂觀情境中，大摩預期干擾有限，台灣與中港OEM廠 2025年皆有6%盈餘成長，2026年則各年增17%、16%，反映基本面穩健。

估值方面，目前服裝OEM基於2025年預估盈餘交易於12.5倍本益比，2026年更降至10.4倍；鞋類OEM則分別為14.4倍與11.6倍，明顯低於過去七年平均本益比與一個標準差範圍，顯示市場已部分反映風險，而目前評價具備中長期吸引力，隨營運回穩有望提供反彈契機。

在基本情境下，大摩預期關稅自2025年下半年起逐步影響營運，並延續至2026年第1季，壓抑春夏新品表現；預估2025年服裝OEM盈餘年增1%、鞋類OEM年減2%；2026年將恢復動能，分別年增20%；悲觀情境則為2025年台灣OEM盈餘恐下滑11%，但隨基期降低與庫存調整結束，2026年有望強勁反彈。

展望中長期，大摩仍看好OEM廠商的整併優勢與客戶黏著度。尤其是具備多據點生產能力、能參與研發及接單靈活的大型廠商，有望在品牌端需求提升下進一步擴大市占率。

大摩 OEM

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