美攻擊伊朗台股大跌 金管會：隨時應變採必要措施

美國攻擊伊朗核設施引發市場擔憂，台股今天下跌313.72點。金管會表示，持續關注國際金融情勢變化及證券交易市場情況，隨時應變採行必要因應措施，以維護市場穩定及投資人權益。

美國攻擊伊朗核設施，台股今天盤中大跌近500點，午盤後跌幅收斂，台股終場下跌313.72點，收21732.02點，22000點整數關卡失守。外界關注金管會是否祭出措施。

金管會今天晚間指出，觀察股市走勢，受到美國發動打擊伊朗核設施，引發市場對中東地緣政治情勢升溫憂慮的影響，亞股今天包含日本、韓國、新加坡股市都呈下跌，台股收盤指數21732.02點，下跌313.72點，跌幅1.42%，成交量新台幣3076億元。

至於台股基本面，金管會表示，今年截至5月底本益比約17.05倍，現金殖利率達3.09%（加計股票股利為3.19%），國內上市櫃公司今年截至5月底累計營收約19.03兆元，較去年同期增加15.07%，為歷年同期最高。

金管會指出，將持續關注國際金融情勢變化及證券交易市場情況，並即時評估，隨時應變採行必要因應措施，以維護市場穩定及投資人權益。