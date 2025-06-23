美國股票型基金上周淨流入居冠 台股仍具中長線韌性

根據EPFR等統計顯示，統計自2025年6月12日至6月18日止近一周，美國股票型市場轉為淨流入369.68億美元成為主要市場之首，其他包括：全球新興市場、亞洲不含日本股票基金、已開發歐洲、拉丁美洲、歐非中東呈現皆呈現淨流入分別為24.28、13.94、6.95、2.13和0.59億美元。

安聯投信表示，美國加入以色列的軍事行動，使地緣風險進一步升高。加上美國5月零售銷售意外下滑，美國聯準會雖維持利率不變，但主席鮑爾釋出關稅對通膨影響「更具持久性」的看法，進一步抑制市場風險偏好。全球股市普遍回檔，股市顯示出資金皆淨流入偏向長期資產的配置傾向。

安聯投信表示，美國經濟數據方面，5月零售銷售月減0.9%，為2025年以來最大降幅，主要因汽車、建材與加油站銷售不振所致。6月住宅建商信心指數亦降至2022年底以來最低，顯示高利率環境正逐漸侵蝕終端需求。雖聯準會點陣圖仍顯示年內將降息兩次，但鮑爾在記者會對通膨風險的強調，使市場對降息時點與幅度預期趨於保守，並造成主題型與成長型資產表現受壓。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，隨著國際政經局勢波動加劇，台股近期同步受到外資觀望、區域風險升溫與聯準會鷹派言論等干擾影響，大盤指數短線拉回。但從基本面、政策面與資金面觀察，台股中長線仍具韌性，投資人可善用震盪行情，逢低分批布局具成長題材與產業前景的標的。

莊凱倫表示，在外部因素方面，中東地緣政治風險仍未解除，美國總統川普是否擴大支援以色列行動、G7會議中對能源與安全政策的共識，都可能牽動短期市場情緒與國際資金流向。此外，美國通膨與零售數據轉弱，市場對於聯準會是否會延後降息時點亦保持高度關注，短期仍將壓抑科技與高評價資產表現。

在台股展望部分， 安聯投信台股團隊表示，科技供應鏈在AI與高效能運算（HPC）需求帶動下出貨動能穩健，台積電（2330）等半導體權值股產能利用率維持高檔，加上國發基金、壽險資金等長線買盤持續護盤，有助緩解外資調節壓力。根據金管會資料，2025年第1季上市櫃企業整體獲利年增率超過15%，產業結構與獲利能力展現出良好韌性。

回到基本面，安聯投信表示，台灣政府擴大產業創新與數位轉型的支持，AI晶片、高階封裝、綠能與電動車供應鏈為未來扶持重點。雖然短期受全球不確定因素牽動，但內資動能尚穩、ETF定期定額申購人數持續上升。金管會數據顯示，2025年5月台灣整體ETF受益人數突破1,535萬人，創歷史新高，反映投資人對長期投資趨勢的認同。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，隨著時間點接近關稅新政90天豁免期到期的轉折點，接下來川普的政策態度將是牽動市場情緒的重要關鍵；另一個變數則是中東情勢所引發的地緣政治問題，包括油價、原物料價格攀升，以及可能伴隨而來、美國聯準會最在意的通膨升溫問題。

安聯投信台股團隊表示，如果觀察美股第2季來走勢，有兩波明顯反彈，一是川普喊出關稅新政90天豁免；一是川普中東行後。以此來看，中東情勢發展，是否會打亂原本川普中東行後所喊出的政策支票，預料也將成為另個可能擾亂市場情緒的潛在變數。

安聯投信台股團隊表示，關稅新政是否會在90天豁免期到時底定？以及底定的稅率是否落在市場普遍預期的10%-20%？仍存有變數；另方面，市場情緒也在等待上市櫃公司第2季財報最終受匯市波動的實際數字揭曉，預期台股將在短線漲多與市場等待進一步消息之間區間震盪。

策略上，安聯投信台股團隊表示，建議可採取「核心持股、衛星布局」策略，核心可鎖定半導體、伺服器、AI應用及網通等具國際競爭力產業；衛星配置則可關注高股息、防禦型、公用事業與金融族群，以平衡總體波動性。

安聯投信台股團隊表示，雖然短線台股受地緣政治與聯準會政策不確定性影響呈現震盪，但中長線仍可樂觀看待。企業獲利動能穩健、政策支持方向明確，建議投資人不應因短期波動悲觀，反而應把握回檔時機，調整投資組合、進行合理配置，以掌握下半年反彈契機。