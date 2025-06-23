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外資三天提款達414億元 火力瞄準金融、台積電也難倖免

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

中東戰火延燒，台股23日遭遇重擊，在台積電（2330）大跌3.32%帶頭下殺下，盤中一度狂瀉近500點，最低觸及21,551點，所幸聯發科（2454）、廣達（2382）、緯穎（6669）盤中奮起，加上國泰金（2882）尾盤拉抬，終場跌幅收斂至313.72點，收報21,732.02點，失守月線，成交值降至3,076億元。三大法人合計賣超134.57億元，而外資已連三賣、累計砍出逾414.18億元。

受到國際戰事影響，台股23日早盤由台積電重挫3.32%、跌破5日線引爆賣壓，三大法人同步調節，合計賣超134.57億元。其中外資再砍152.05億元，已連三賣、累計三日出脫414.18億元，對台股形成壓力。投信則持續承接、買超30.88億元，自營商小幅賣超13.4億元。

外資23日賣超前10大個股中，金融股就占6席，台積電也遭反手砍出8,292張，成為權值拖累主因。其中，凱基金（2883）遭大砍122,174張，列賣超第一大，兩日賣出高達22.5萬張。台新金（2887）賣超擴大至72,309張，連兩日合計賣出超過12萬張。國民ETF元大台灣50（0050）也被減碼57,755張，近五日賣超累計高達32.9萬張。

反觀買超個股方面，電子股相對受青睞。華邦電（2344）獲買超23,169張，榮登買超冠軍；PCB族群的欣興（3037）則以21,848張緊追在後。元大台灣50反1（00632R）也獲回補14,097張，顯示市場避險情緒升溫。

統計三大法人23日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超152.05億元，投信買超30.88億元；自營商賣超（合計）13.4億元，其中自營商（自行買賣）買超4.02億元、自營商（避險）賣超17.42億元。

外資買超前10大。資料來源：證交所
外資買超前10大。資料來源：證交所
外資賣超前10大。資料來源：證交所
外資賣超前10大。資料來源：證交所

外資 台積電

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