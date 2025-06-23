外資買匯賣超台股 新台幣貶值2.05角
美軍突襲伊朗核設施震撼全球金融市場，加上市場傳出美國擬撤銷對中國大陸晶片廠商的出口豁免，地緣政治與科技戰利空雙重夾擊，外資今天賣超台股152億元，台北股匯雙殺，台北外匯經紀公司新台幣匯價以29.734元收盤，重貶2.05角，合計台北加元太外匯市場成交量達17.7億美元，估外資今天在市場買匯約8億美元。
台股23日重挫逾300點，台積電（2330）千元關再度失守，大盤終場下跌313.72點，收在21,732.02點，失守月線大關。
三大法人今日合計賣超134.57億元，其中外資大舉賣超152.05億元，為連續第三個交易日賣超；投信逆勢加碼30.88億元，持續布局特定族群；自營商則賣超13.4億元，已連續七個交易日偏空操作，籌碼面轉趨保守。
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