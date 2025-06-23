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18檔除息遇戰火！聯強重挫近7%、僅5檔挺進填息路

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股23日有18檔個股除權息，卻不巧遇上中東戰火升溫、股市遭空頭狙擊，僅杏昌（1788）、崇越電（3388）、安心（1259）、鈺邦（6449）、美食-KY（2723）逆勢挺向填息路，其餘多慘落貼息，尤以通路股聯強（2347）重挫6.86%最為慘烈。

其中5檔逆勢走向填息路個股包括：杏昌漲2.2%、收139.5元，崇越電漲2.13%、收62.2元，安心漲0.93%、收54.5元，鈺邦漲0.98%、收103.5元，美食-KY漲0.12%、收82.2元。另有3檔持平，包括欣高（9931）收34.2元、成霖（9934）收9.6元、八方雲集（2753）收171.5元。

此外，共10檔慘落貼息，包括：聯強跌6.86%、收62.5元，聯鈞（3450）跌2.34%、收209元，禾伸堂（3026）跌2.05%、收76.6元，鈺太（6679）跌2.04%、收192.5元，亞昕（5213）跌1.86%、收29元，志強-KY（6768）跌1.6%、收98.2元，華立（3010）跌1.5%、收91.9元，晶采（8049）跌1.3%、收26.65元，葡萄王（1707）跌0.4%、收123.5元，裕山（7715）跌0.25%、收39.95元。

其中，今日表現最強勢的杏昌，113年度配息7元，除息基準日為6月29日，現金股利將於7月18日發放。杏昌早盤股價逆勢開高在137.5元，盤中一度攀高至140元，填息達4成，大步邁向填息路。

另，聯強2024年合併營收4,260億元、年增8%，再創歷史新高；每股盈餘5.52元，每股配息4元，現金股利將於7月18日發放。但聯強早盤股價開低為64.9元後，一度急跌逾7%、最低探至62.2元，終場收低6.86%、報62.5元，拖累上市電子通路收挫3.18%，表現墊底。

聯強董事長苗豐強日前指出，儘管面臨環境劇變，但聯強憑藉穩健策略與風險分散，2024年表現亮眼，股息發放率達72%。展望2025年，面對關稅與匯率兩大不確定因素，高層日前表示影響可控，並持續觀察變化，並看好AI伺服器普及、IT建設投資、PC換機與手機AI應用升級等利多，支撐資通訊產業成長。

配息 聯強

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