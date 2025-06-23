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地緣政治風險屬短線震盪因子 富邦投信：長期回歸台股基本面行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統計美國1990年代迄今介入中東戰事後美股大盤及油價表現。(資料來源: ：富邦投信整理，2025/6/20)
統計美國1990年代迄今介入中東戰事後美股大盤及油價表現。(資料來源: ：富邦投信整理，2025/6/20)

台股過去一周中止反彈並進入整理，主要反映以伊軍事衝突擴大導致國際資金調節台股。富邦投信股權投資部主管謝育霖指出，中東戰事造成美股連帶台股震盪，預估將屬短線議題，過往美國介入中東戰事後一至三個月股市多呈現回彈漲勢，因此，美國是否介入這次中東戰爭將攸關股市短期表現，短線震盪時台股可以逆勢布局視之。

觀察1990年代迄今，美國一旦介入中東戰事後，雖遭遇短線修正，惟隨後的一至三個月後美股仍呈現回漲走勢。謝育霖表示，地緣政治風險屬短線震盪因子、長期仍將回歸台股基本面行情。

從經濟基本面觀察，台灣5月出口首度突破517億美元、年增率38.6%，不僅連19紅、更遠優於財政部預估15%~20%區間，預計上半年出口將刷新歷史新高，尤其AI伺服器和雲端運算需求增長，企業在關稅不確定性下搶出口，AI晶片、顯示卡及伺服器等資通訊產品與電子零組件出口強勁，傳產則未見明顯廠商拉貨效應；此外，上半年出口高基期也讓市場緊盯下半年動能延續性。

謝育霖表示，台灣5月即便受匯率強升影響，營收未能延續連三月破新台幣4兆元紀錄，然而關稅空窗期拉貨潮仍強勁，推升上市櫃公司5月營收來到新台幣3.95兆元，年增近9％、改寫歷年最旺5月。台股上市櫃營收寫下史上少見的強勢5月。

謝育霖分析，第3季審慎樂觀，台股下半年可望進入「尋找明年成長型行業及企業」模式；方向上，「科技領域」仍將是資金焦點，「中小類股」有望接棒大型股演出，選股成為接下來超額報酬的好機會，可掌握機會並透過單筆逢低分批或定時定額方式布局台股基金，掌握震盪向上的台股投資機會。

短線 台股 中東

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