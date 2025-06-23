外資操作金融股兩樣情 上周凱基金賣超最多、換補貨這檔

外資上周賣超台股83.71億元，但對金融股操作方向卻呈現兩樣情，買賣超前三名中，賣超前三名通通是金融股，以凱基金（2883）14.37萬張高居上市公司最多，其次為國泰金（2882）、第一金（2892）；但上市公司買超前兩名也都是金融股，分別是彰銀（2801）5.9萬張最多，華南金（2880）居次。

根據台灣證券交易所統計，上周（6/16~6/20）外資在集中市場總買進金額為7,032.35億元，總賣出金額為7,116.06億元，賣超為83.71億元，另統計自今年年初至6月20日止，外資總買進金額為13兆8,122.48億元，總賣出金額為14兆3,573.01億元，累計賣超為5,450.53億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為31兆6,827.83億元，占全體上市股票市值的44.64%，較13日的31兆3,263.26億元，周增3,564.57億元。

就個股來看，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司依序為彰銀59,020張、華南金52,062張、亞泥（1102）35,564張；賣超前三名依序為凱基金143,710張、國泰金102,086張、第一金92,103張。