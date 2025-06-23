台股丟月線、18強逆勢漲停 三大法人續提款134億元

每年 6-8 月是台股所謂的除權息旺季，上市公司會將企業盈餘透過現金（股息）或股票（股利）的方式回饋股東。在除息日，個股將扣除現金配息的額度而股價下滑，也就是所謂的「蒸發」。差別就在於，若股價能順利完成填息，漲回除息前水位，那參與除權息的投資人就能既賺股息，又賺到價差。

2025-06-23 13:12