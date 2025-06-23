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台股丟月線、18強逆勢漲停 三大法人續提款134億元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股23日遭中東戰火波及，由台積電（2330）大跌3.32%領跌，新日興（3376）、南亞科（2408）、台光電（2383）、長榮（2603）等大型股紛紛走弱，集中市場指數收低313.72點、報21,732.02點，丟失月線、半年線，成交值降至3,076億元，三大法人賣超134.57億元。個股表現上，兩市共18檔收漲停，其中，欣興（3037）、佰研（3205）、均豪（5443）、亞翔（6139）、遠見（3040）成交量皆達萬張以上；成交值僅台積電超過百億元、達328.27億元。

法人指出，地緣政治風險加劇市場波動，台積電等權值股承壓，投資人宜關注具實質業績支撐的相關族群，布局更具防禦性與成長性的標的。

統計三大法人23日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超152.05億元，投信買超30.88億元；自營商賣超（合計）13.4億元，其中自營商（自行買賣）買超4.02億元、自營商（避險）賣超17.42億元。

盤面上，主要電子權值股台積電跌3.32%、收1,020元，跌落5日線，盤中最低探至1,015元；聯發科（2454）漲0.4%、收1,255元；鴻海（2317）漲0.32%、收156元，守穩各短均之上；廣達（2382）回測月線不破，收漲0.89%、報282元，驚險守住5日線；股王信驊（5274）跌1.24%、收4,375元，但股后世芯-KY（3661）漲1.07%、收2,830元，5日線失而復得，此外，穎崴（6515）、印能科技（7734）兩大千金也雙漲逾4%，表現相對出色。

統計今日收漲停個股共18檔，其中以電子零組件族群占5檔最多。依股價漲幅排序分別為：欣興10%、收110元，成交量60,603張；佰研10%、收52.8元，成交量10,085張；新零售（3085）9.97%、收19.85元，成交量35張；隴華（2424）9.97%、收99.3元，成交量289張；遠見9.96%、收60.7元，成交量11,210張；福懋油（1225）9.95%、收32.6元，成交量254張；宏碩系統（6895）9.94%、收182.5元，成交量1,575張；台揚（2314）9.92%、收9.53元，成交量1,597張；楠梓電（2316）9.92%、收54.3元，成交量6,890張；均豪（5443）9.91%、收89.8元，成交量24,390張；智伸科（4551）9.91%、收122元，成交量3,478張；醫影（6637）9.9%、收111元，成交量1,697張；均華（6640）9.89%、收678元，成交量2,281張；竹陞科技（6739）9.87%、收345元，成交量2,725張；亞翔9.86%、收323元，成交量30,703張；虹光（2380）9.83%、收3.8元，成交量232張；鴻呈（6913）9.79%、收129元，成交量2,242張；霈方（6574）9.6%、收100.5元，成交量490張。

統計今日成交量超過10萬張個股僅3檔，分別為凱基金（2883）成交量167,102張，股價跌0.93%、收15.9元；群益台灣精選高息（00919）成交量125,657張，股價跌0.84%、收21.14元；元大台灣50（0050）成交量101,841張，股價跌0.83%、收46.64元。

自營商 台積電

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