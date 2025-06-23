新安東京海上首季稅前純益達8.7億元 保費收入年增約8%

新安東京海上產險2025年第1季財務表現持續穩健成長，稅前純益達8.7億元，第1季保費收入年成長率為8.1%，在東京海上及裕隆（2201）集團兩大股東鼎力支持下，為歷經防疫險低谷後陡峭回升並再創同期獲利佳績，除受惠於車險保費成長率優於市場平均表現外，同時不斷精進優化差異服務，包括因應消費者行為改變和數位化的浪潮，持續推動數位創新應用，優化客戶使用體驗，推出深入且周延的風險管理服務以降低企業客戶面臨的各類風險皆深獲保戶普遍認可，進而顯現在客戶以實際投保行動傳達對於品牌價值的堅定信賴。

其中為響應政府2050淨零政策，並回應產業邁向綠能低碳轉型過程中日益升高的保障需求，新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，為強化發揮風險控管的專業，2025年已正式成立專責人才團隊，透過發揮事前預防與事後填補並重的保險服務精神，啟動推進創新開發綠色保險商品及升級損害防阻等服務，早一步為提供全方位綠色風險管理服務預作準備，陪伴企業客戶在綠能轉型過程中協助因應並降低轉型風險。

面對全球氣候變遷及永續發展綠色轉型的趨勢，新安東京海上產險為彰顯保險本業職能，導入日式「高效敏捷」經營理念，並融入既有「B.E.S.T.」核心價值，催生全新「積極向前、多元共融」企業文化，特別落實於專業的團隊及人才培育上，運用跨國集團優勢強化學習受訓及經驗交流，另一方面更用心打造幸福職場，例如舉辦健康月、家庭日等活動，依個人需求可選擇彈性上下班時間，同時除既有法定特休天數外，每月員工可自選一天「Early Home」提早下班日，亦額外提供生日假、2天幸福假及新人到職滿三個月即享有優於法令的年假制度，打造更具人性與幸福感的職場文化。

2025年國際信評機構美國標準普爾最新授予「A」優良等級，證明新安東京海上產險財務健全、營運穩健且值得信賴。未來將承續接軌日本股東「東京海上集團」完備風險控管政策，並借重其在協助企業對應綠色轉型(Green Transformation，GX) 的領先經驗及全球資源，積極參與相關產業推動綠色轉型，為台灣各產業企業提供諮詢及風險轉移的全面性保險服務，同時也善用在台股東「裕隆集團」汽車價值鏈優勢，創造穩定永續經營環境共同實現綠色願景，在永續發展的道路上創造雙贏價值。