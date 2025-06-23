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新光金股東會／魏寶生：海外發債成功 獲大型機構投資展現新光價值

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
新光金股東會結束後，各子公司高層合影，由左至右為新光金保代董事長黃明正、新光銀行董事長賴進淵、新光金創投董事長陳恩光、新光金控副董事長吳東明、新光金控暨新光人壽董事長魏寶生、新光金控董事陳淮舟、新光人壽副董事長洪士琪、元富證券董事長陳俊宏、新光投信董事長劉坤錫。新光金／提供
新光金股東會結束後，各子公司高層合影，由左至右為新光金保代董事長黃明正、新光銀行董事長賴進淵、新光金創投董事長陳恩光、新光金控副董事長吳東明、新光金控暨新光人壽董事長魏寶生、新光金控董事陳淮舟、新光人壽副董事長洪士琪、元富證券董事長陳俊宏、新光投信董事長劉坤錫。新光金／提供

新光金（2888）23日舉行末代股東會，會後，董事長魏寶生表示，財會同仁上周到香港及新加坡募債「非常成功」，投資人結構皆為大投資機構，都是要學習對象，到海外見到大型投資機構面對面洽談，這就是新光的價值。他肯定的說合併後會更好，過去太集中於壽險波動大，以後會減緩。

至於目前資本適足率能否達標，魏寶生說要等到金管會寬容措施確定才能評估，金管會也延長到9月底檢視接軌前資本適足率，還有很多喘息機會，會繼續努力，相關責任準備金放寬措施對新壽有利，且新壽每單計算沒問題，主管機關也想了解。另因應合併，更早於接軌前會計重新計算公允價值，加上暫行措施的計算，到2026年已經胸有成足。

業務上，魏寶生強調未來有很多跨售，新光銀行最會賣合約服務邊際（CSM）保單、也只賣新壽保單，未來可以教台新銀行賣更多新壽CSM保單，以後靠CSM堆疊會更穩定。新壽已經在做，且成長率業界最高。

他提到，現在主管機關除一般標準會計制度，也重視保險監理會計，樂見主管機關專業的做某種區分，暫行措施很多與此有關。

對於中東局勢等動盪，魏寶生強調長期經營常會遇到，且明年以後會更多，一直在適應，尤其新壽很大比例投資放海外，必定關心利率、匯率及股價影響。但未來會計制度可以展現保險長期價值，保險業發展好代表國家經濟發展好，這是鐵律，可深化國內資本市場，創造投資，也希望未來亞洲資產管理中心讓國內有更多好的商品讓壽險業投資。

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