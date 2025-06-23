快訊

市長夢碎！林岱樺涉案遭起訴身型明顯消瘦 競選團隊幾乎崩解

來澎湖玩遭名店挑釁？南韓女團成員直呼「我想回家」 縣長說話了

破零！罷綠委李坤城「突襲送件」 領銜人：二階連署份數一定夠

台股下跌313點收21,732點 台積電下跌35元收1,020元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收21,732.02點，下跌313.72點，跌幅1.42%，成交量3,076億元。中央社
台股終場收21,732.02點，下跌313.72點，跌幅1.42%，成交量3,076億元。中央社

台股23日受國際情勢影響，大盤開低，早盤以21,750.7點開出，終場收21,732.02點，下跌313.72點，跌幅1.42%，成交量3,076億元。櫃買則收226.34點，下跌0.21點，台積電（2330）收1,020元，下跌35元。

盤面上以類股來看，電子通路、半導體、造紙、紡織、航運、居家生活、數位雲端、橡膠、運動休閒表現弱勢，另外，油電燃氣、其他電子、玻陶、食品、電子零組件、塑膠、鋼鐵等較為撐盤。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，新日興（3376）、南亞科（2408）、台光電（2383）、天鉞電（5251）、華星光（4979）、長榮海運（2603）、奇鋐（3017）、華碩（2357）、陽明海運（2609）、聯電（2303）、勤誠（8210）、凱基金（2883）、健策（3653）、信驊（5274）、康霈*（6919）、富邦金（2881）、聯鈞（3450）、台新金（2887）等。

而量大撐盤的則有，亞翔（6139）、鴻海（2317）、欣興（3037）、聯發科（2454）、廣達（2382）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、貿聯-KY（3665）、華城（1519）、世紀鋼（9958）、統一（1216）、萬潤（6187）、旺矽（6223）、杭特（3297）、台燿（6274）、弘塑（3131）、漢唐（2404）等。

統一投顧表示，川普提前動手攻擊伊朗核設施、關稅豁免期限將至、台幣升值影響第2季財報、加上美國商務部考慮取消台積電等在大陸的出口管制豁免等影響，避險情緒難免升高。但海灣國家大多呼籲和平談判，且IAEA表示沒有核輻射外洩的現象，加上季底投信作帳，預估台股短線上維持高檔震盪整理格局。操作建議低接不追高，控制持股水位，選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並控制資金配置，推薦族群聚焦：AI概念股、記憶體、科技材料升級或替代概念股、重電、能源、軍工及生技等。

台股 台積電

延伸閱讀

台積電若再破千元 承接好時機？ 算股達人：1趨勢不變 持3-4年2000元有機會

美伊戰事擴 台股盤中跌逾350點台積電跌3%

美伊戰事衝擊 台股早盤挫逾400點暫失月線、22000點

台股準備崩…將反應以伊衝突、美國出手轟炸「鬼故事」？專家：實質影響有限

相關新聞

台積電（2330）貼息是下半年除息潮預兆？專家：大盤2萬4是今年難跨關卡

每年 6-8 月是台股所謂的除權息旺季，上市公司會將企業盈餘透過現金（股息）或股票（股利）的方式回饋股東。在除息日，個股將扣除現金配息的額度而股價下滑，也就是所謂的「蒸發」。差別就在於，若股價能順利完成填息，漲回除息前水位，那參與除權息的投資人就能既賺股息，又賺到價差。

新光金股東會／大股東林伯翰胞弟發言談這件事

新光金（2888）23日舉行末代股東會，新光國際投資公司代表、新光金大股東林伯翰胞弟林偉澤發言要求董事會為今年虧損負責，...

新光金股東會／魏寶生：海外發債成功 獲大型機構投資展現新光價值

新光金（2888）23日舉行末代股東會，會後，董事長魏寶生表示，財會同仁上周到香港及新加坡募債「非常成功」，投資人結構皆...

台積電跌35元 台股下跌313點失守月線和22000點

美國攻擊伊朗核設施、雙方衝突陰霾壟罩，台股今天走勢震盪，盤中大跌近500點，午盤後跌幅收斂，鴻海拉尾盤翻紅，電子零組件逆...

地緣風險升溫 台積電開低走弱、收跌3.32%

美國於台灣時間6月21日凌晨發動「午夜鐵鎚行動」，空襲伊朗三處核設施，引發中東地緣政治情勢急遽升溫。23日台股開盤即明顯...

台股下跌313點收21,732點 台積電下跌35元收1,020元

台股23日受國際情勢影響，大盤開低，早盤以21,750.7點開出，終場收21,732.02點，下跌313.72點，跌幅1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。