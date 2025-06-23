台股下跌313點收21,732點 台積電下跌35元收1,020元

台股23日受國際情勢影響，大盤開低，早盤以21,750.7點開出，終場收21,732.02點，下跌313.72點，跌幅1.42%，成交量3,076億元。櫃買則收226.34點，下跌0.21點，台積電（2330）收1,020元，下跌35元。

盤面上以類股來看，電子通路、半導體、造紙、紡織、航運、居家生活、數位雲端、橡膠、運動休閒表現弱勢，另外，油電燃氣、其他電子、玻陶、食品、電子零組件、塑膠、鋼鐵等較為撐盤。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，新日興（3376）、南亞科（2408）、台光電（2383）、天鉞電（5251）、華星光（4979）、長榮海運（2603）、奇鋐（3017）、華碩（2357）、陽明海運（2609）、聯電（2303）、勤誠（8210）、凱基金（2883）、健策（3653）、信驊（5274）、康霈*（6919）、富邦金（2881）、聯鈞（3450）、台新金（2887）等。

而量大撐盤的則有，亞翔（6139）、鴻海（2317）、欣興（3037）、聯發科（2454）、廣達（2382）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、貿聯-KY（3665）、華城（1519）、世紀鋼（9958）、統一（1216）、萬潤（6187）、旺矽（6223）、杭特（3297）、台燿（6274）、弘塑（3131）、漢唐（2404）等。

統一投顧表示，川普提前動手攻擊伊朗核設施、關稅豁免期限將至、台幣升值影響第2季財報、加上美國商務部考慮取消台積電等在大陸的出口管制豁免等影響，避險情緒難免升高。但海灣國家大多呼籲和平談判，且IAEA表示沒有核輻射外洩的現象，加上季底投信作帳，預估台股短線上維持高檔震盪整理格局。操作建議低接不追高，控制持股水位，選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並控制資金配置，推薦族群聚焦：AI概念股、記憶體、科技材料升級或替代概念股、重電、能源、軍工及生技等。