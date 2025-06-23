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安控買盤點火又熄火！天鉞電爆量翻黑 杭特能撐住？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股23日受中東戰火波及陷入低檔震盪，盤面各大類股類股也多遭空頭俘虜，然而，安控部分個股逆勢突圍，杭特（3297）、天鉞電（5251）盤初攜手放量於高檔強勢整理，帶動陞泰（8072）近午盤一度翻紅，成為盤面防禦焦點；但，尾盤天鉞電賣壓轉沉翻黑，杭特能否撐住紅盤到最後，猶待觀察。

天鉞電近期股價逐步向上拉升，23日盤中挾逾6萬張大量，股價最高來到64.7元，改寫逾11年新高，帶動杭特盤初一度隨之揚升逾5%，但尾盤高檔賣壓轉沉，能否撐住紅盤到最後，猶待觀察。

天鉞電為台灣安控產業重要廠商，產品涵蓋安全監控、行車記錄器、電子門鎖等，並積極拓展自有品牌SecuFirst與歐美市場。天鉞電受惠政府推動打造安全監控「國家隊」，成為五大信賴產業之一，並在2025年首季營收大幅成長，年增逾77%；此外，旗下ALC品牌為歐美數位監控領先品牌，產品銷售表現亮眼，帶動公司獲利持續提升。

而杭特則指出，地緣政治緊張、美國經貿政策變化、全球供應鏈重組，以及油價、原物料價格波動、金融市場震盪與各國貨幣政策調整，均為經濟前景帶來高度不確定性。但，儘管外部環境多變，公司仍看好安全監控產品的應用場景與市場需求將持續成長，並積極布局AI與物聯網（IoT）相關產品及整合解決方案，以強化未來競爭力。

杭特近年轉換產品線，拉高網路攝影機比重，至於類比式產品線，除應特定客戶要求生產出貨外，均不再投入類比式產品及研發，惟因硬體攝影機陷入價格競爭，目前杭特也積極朝軟體開發，近年拉高研發比重，開發新產品尋求突破。

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