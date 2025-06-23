快訊

一通電話照個鏡子就被騙走千萬養老金 78歲婦栽在客服人員手上

美國轟炸過後：伊朗下一步「神權政府保命優先」？

川普殺不死伊朗的核知識！美硬實力激化核武夢 1原因恐釀地面行動

台積電（2330）貼息是下半年除息潮預兆？專家：大盤2萬4是今年難跨關卡

聯合新聞網／ 玩股網
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

【文．張銘忠】

每年 6-8 月是台股所謂的除權息旺季，上市公司會將企業盈餘透過現金（股息）或股票（股利）的方式回饋股東。

在除息日，個股將扣除現金配息的額度而股價下滑，也就是所謂的「蒸發」。

差別就在於，若股價能順利完成填息，漲回除息前水位，那參與除權息的投資人就能既賺股息，又賺到價差。

不過，是否參與今年除權息行情，或許比以往更需要考慮大環境因素。

今年尚未過半，台股高點 23651 到低點 17306 已有超過 6000 點的波動空間，如此大的振幅說明了什麼？那就是行情處在極度不穩的投資環境，諸如 FED 遲不降息、美債風暴如何解、半導體稅率 7 月 9 日的大限的決定又是什麼、各國關稅稅率的迷糊仗談得如何、以色列和伊朗之間的緊張局勢升溫。

這大盤又讓空方有多少可乘之機，沒有太多人有把握。今年的除權息行情，就如同台積電的示範效果，除息貼息機會的可能性很高。

再加上加權指數本益比長期在 15-20 倍之間，如今已在 17.05 倍，若要算入扣除除息蒸發的千點，24000 應為今年難以跨越的關卡。

個股除息不可忽視大環境

個股也並非真空於市場，不可能不受大環境影響。

關稅政策的不確定性引發提前拉貨效應，使許多外銷企業短期內營收表現亮眼，但也為下半年營收埋下壓力與隱憂。

台幣升值也對出口導向型企業的獲利能力構成挑戰，下個月的第二季財報，匯損可能成為影響獲利的重要因素。

再加上 6 月是 ETF 換股與投信作帳的高峰期，投資人需特別留意近期被投信大幅買入的個股，因為在作帳結束後，可能出現獲利了結的賣壓，導致股價下跌。

在思考是否參與今年的除權息行情時，有幾個重要的觀察與建議可做為參考：

除權息不是白吃的午餐

除權息會使股價下修，本質上只是領部分資本。若想真正受益，重點在於公司是否具備「持續配息」的能力，也就是所謂的「成長型標的」。

去年的好股利，若不能延續到明年，參與意義也會大打折扣，落於「左手換右手」的局面。

填息機率是關鍵指標

若個股能多次成功填息，代表市場對其有穩定信心，即便短期波動也無妨。

例如電信股、金控股這類每年股利穩定在 4-5% 的個股，填息機率高，是相對安心的選擇。

稅負考量因人而異

若個人適用分離課稅稅率達 28% 以上，尤其是高所得族群，參與除息所獲股利可能被課重稅，此時需審慎評估是否值得領這筆現金股息。

善用 ETF 的節稅優勢

承上，ETF 配息來源中包含資本利得（如76W條款）、收益平準金與資本公積等免稅項目，不會出現「配自己的錢還要繳稅」的剝奪感，對於長期投資者更友善。

以整體大盤的本益比為基準

若整體大盤的長期本益比低於15，代表目前估值相對合理，較適合參與除息；若高於 15，則可適度降低參與比例，以控制風險。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台積電難得貼息，只是提前預告了下半年除權息行情？

玩股網

追蹤

相關新聞

台積電（2330）貼息是下半年除息潮預兆？專家：大盤2萬4是今年難跨關卡

每年 6-8 月是台股所謂的除權息旺季，上市公司會將企業盈餘透過現金（股息）或股票（股利）的方式回饋股東。在除息日，個股將扣除現金配息的額度而股價下滑，也就是所謂的「蒸發」。差別就在於，若股價能順利完成填息，漲回除息前水位，那參與除權息的投資人就能既賺股息，又賺到價差。

中東掀起戰火 資金回歸美國

以資金流向觀察，近周整體股票型ETF獲資金淨流入較前一周增加至442.81億美元，主要為美國由前一周淨流出轉為淨流入30...

以伊衝突升級 能源基建護體

以伊衝突使得中東緊張局勢急遽升溫，地緣政治風險推升國際油價大漲，市場對能源供應中斷的憂慮迅速增長，具防禦特質及受惠油價的...

美伊戰事擴 台股盤中跌逾350點台積電跌3%

美國攻擊伊朗核設施、雙方戰雲密布，衝擊台股今天早盤震盪走跌近500點，最低21551.58點，下跌494.16點，失守2...

美轟伊朗激震全球股市 半導體設備股逆襲、這4檔強拉漲停

美國轟炸伊朗，國際股市嚇挫，台股23日一度大跌近500點回測月線，惟半導體設備廠擁「地緣政治催動半導體業者啟動海內外大擴...

富蘭克林坦伯頓歐洲債券總報酬基金 四大面向總投資報酬極大化

當全球開始把目光放到美國以外市場，富蘭克林證券投顧率先為台灣投資人精挑細選再引進一檔能滿足投資人理財廣度、穩健收益需求及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。