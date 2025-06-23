台積電（2330）貼息是下半年除息潮預兆？專家：大盤2萬4是今年難跨關卡

【文．張銘忠】

每年 6-8 月是台股所謂的除權息旺季，上市公司會將企業盈餘透過現金（股息）或股票（股利）的方式回饋股東。

在除息日，個股將扣除現金配息的額度而股價下滑，也就是所謂的「蒸發」。

差別就在於，若股價能順利完成填息，漲回除息前水位，那參與除權息的投資人就能既賺股息，又賺到價差。

不過，是否參與今年除權息行情，或許比以往更需要考慮大環境因素。

今年尚未過半，台股高點 23651 到低點 17306 已有超過 6000 點的波動空間，如此大的振幅說明了什麼？那就是行情處在極度不穩的投資環境，諸如 FED 遲不降息、美債風暴如何解、半導體稅率 7 月 9 日的大限的決定又是什麼、各國關稅稅率的迷糊仗談得如何、以色列和伊朗之間的緊張局勢升溫。

這大盤又讓空方有多少可乘之機，沒有太多人有把握。今年的除權息行情，就如同台積電的示範效果，除息貼息機會的可能性很高。

再加上加權指數本益比長期在 15-20 倍之間，如今已在 17.05 倍，若要算入扣除除息蒸發的千點，24000 應為今年難以跨越的關卡。

個股除息不可忽視大環境

個股也並非真空於市場，不可能不受大環境影響。

關稅政策的不確定性引發提前拉貨效應，使許多外銷企業短期內營收表現亮眼，但也為下半年營收埋下壓力與隱憂。

台幣升值也對出口導向型企業的獲利能力構成挑戰，下個月的第二季財報，匯損可能成為影響獲利的重要因素。

再加上 6 月是 ETF 換股與投信作帳的高峰期，投資人需特別留意近期被投信大幅買入的個股，因為在作帳結束後，可能出現獲利了結的賣壓，導致股價下跌。

在思考是否參與今年的除權息行情時，有幾個重要的觀察與建議可做為參考：

除權息不是白吃的午餐

除權息會使股價下修，本質上只是領部分資本。若想真正受益，重點在於公司是否具備「持續配息」的能力，也就是所謂的「成長型標的」。

去年的好股利，若不能延續到明年，參與意義也會大打折扣，落於「左手換右手」的局面。

填息機率是關鍵指標

若個股能多次成功填息，代表市場對其有穩定信心，即便短期波動也無妨。

例如電信股、金控股這類每年股利穩定在 4-5% 的個股，填息機率高，是相對安心的選擇。

稅負考量因人而異

若個人適用分離課稅稅率達 28% 以上，尤其是高所得族群，參與除息所獲股利可能被課重稅，此時需審慎評估是否值得領這筆現金股息。

善用 ETF 的節稅優勢

承上，ETF 配息來源中包含資本利得（如76W條款）、收益平準金與資本公積等免稅項目，不會出現「配自己的錢還要繳稅」的剝奪感，對於長期投資者更友善。

以整體大盤的本益比為基準

若整體大盤的長期本益比低於15，代表目前估值相對合理，較適合參與除息；若高於 15，則可適度降低參與比例，以控制風險。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台積電難得貼息，只是提前預告了下半年除權息行情？