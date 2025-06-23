中東掀起戰火 資金回歸美國

以資金流向觀察，近周整體股票型ETF獲資金淨流入較前一周增加至442.81億美元，主要為美國由前一周淨流出轉為淨流入301.51億美元占最多、日本亦由淨流出轉向為小幅淨流入9千1百萬美元。亞洲和歐洲的淨流入則均減少至22.63億美元和5.59億美元。產業ETF部分，近周淨流入前三大產業為科技、能源與主題型；淨流出僅有兩個產業，分別為核心消費與原物料。

美國總統川普宣布美國已成功攻擊伊朗三處核設施、打破46年紅線正式參戰以伊衝突，並警告若「和平無法迅速到來」，更多攻擊將接續，而伊朗國會已批准關閉荷莫茲海峽（又譯荷姆茲海峽），最終決定權仍掌握在最高領袖哈米尼。中東緊張情勢升溫衝擊美股期貨盤及亞股早盤普遍走跌。

富蘭克林證券投顧表示，美國正式參戰以伊衝突為全球金融市場增添新變數，由於情勢仍在迅速變化發展中，投資人先以靜制動，密切關注情勢發展再評估是否需調整風險曝險。著眼目前全球經濟對於原油衝擊的韌性提高，預期能夠承受適度的油價上漲衝擊，歷史經驗顯示，地緣政治衝突對金融市場的影響短暫，非經濟因素造成的恐慌性下跌提供危機入市的長期進場機會。值此眾多不確定性籠罩之際，建議投資人建構全方位的投資組合應對，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，廣納收益機會並防禦股市波動，股市看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金、日本及印度股票型基金，搭配5~10%資金配置於黃金產業型基金，或是納入日圓避險、澳幣避險及歐元資產，提高投組多樣性。

富蘭克林坦伯頓基金集團認為，不同於1970年代，目前全球經濟對於油價的依賴程度較低，包括美國是全球第二大原油出口國、油價對主要國家通膨的影響程度下滑、基本面顯示原油供給依舊充沛等，預期中東局勢緊張導致油價及高通膨的風險降低。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓（Todd Brighton）表示，美國經濟仍維持堅韌，不過，貨幣政策、財政政策與貿易政策的不確定性可能影響投資人信心與廣泛股市表現，團隊持續密切觀察金融條件以評估未來經濟表現與聯準會政策。近期在醫療、科技與民生消費股看到選擇性機會，市場波動導致非投資級債利差擴大與殖利率顯著彈升，提供具吸引力的投資機會。