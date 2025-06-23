快訊

一通電話照個鏡子就被騙走千萬養老金 78歲婦栽在客服人員手上

美國轟炸過後：伊朗下一步「神權政府保命優先」？

川普殺不死伊朗的核知識！美硬實力激化核武夢 1原因恐釀地面行動

以伊衝突升級 能源基建護體

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基礎建設指數成立至今打敗市場主要指數。（資料來源：Bloomberg, 2002/12/31-2025/05/30；道瓊基礎建設指數始於2002/12/31）
基礎建設指數成立至今打敗市場主要指數。（資料來源：Bloomberg, 2002/12/31-2025/05/30；道瓊基礎建設指數始於2002/12/31）

以伊衝突使得中東緊張局勢急遽升溫，地緣政治風險推升國際油價大漲，市場對能源供應中斷的憂慮迅速增長，具防禦特質及受惠油價的能源基建再度吸引資金關注。滙豐投信表示，當全球進入高風險、高波動的新常態，基礎建設投資不再只是景氣擴張時的成長題材，更是動盪時期的穩定器。其中，能源基建不僅搭上油價重估順風車，更具備分散風險、對抗通膨的實質價值，將是現時投資組合不可忽視的一環。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人魏筱倫進一步說明，隨著以伊雙方衝突持續升級，以國攻擊伊朗能源設施，加上伊朗揚言封鎖石油運輸要道荷莫茲海峽（又譯荷姆茲海峽），可能擾亂中東石油運輸，促使國際油價應聲飆漲，讓紐約西德州近月原油期貨一度觸及每桶75美元以上。加上西德州原油價格曲線上移，亦表明市場後續看漲價格情緒明顯，顯見投資人對全球供應中斷及衝突對能源消費的影響保持警惕。

面對潛在的供應瓶頸，滙豐投信認為與油氣價格緊密連動的能源基礎建設股票有望受惠，油價上漲的預期可望進一步帶動油氣儲存、運輸與處理設施的資產收益率上升，進而推升股價表現空間。加上能源基建具備長約保障、穩定現金流的特性，也因避險需求升溫而持續吸引資金進駐。滙豐全球基礎建設收益基金截至2025年5月30日止，布局能源基建相關投資比重近三成，有望受惠波段行情。

若再根據彭博資料統計顯示，基礎建設類股在市場震盪中，往往能展現高度抗壓韌性。觀察2003至2025年初至今年23個年度當中，除了有18個年度提供正報酬表現外，其中15個年度更勝過MSCI世界股票指數，可見將基礎建設納入投資組合亦可發揮防禦功效。

此外，基礎建設多為政府重點扶植產業，基建股相較全球股票亦擁有較高的股利率及較低的波動風險，同時具備長期成長動能與防禦特性。展望下半年投資，預料地緣政治及政策不確性仍高下，建議投資人應建立基建投資部位，提高投組的下檔保護力外，亦有提升收益報酬機會。

基礎建設 國際油價

延伸閱讀

戰鬥還未結束 以色列駐台代表：伊朗絕不能擁有核武

整理包／以伊開戰戰火蔓延中東！台灣要關注什麼？恩怨、最新進展與各國反應一次看懂

伊朗封鎖荷姆茲海峽油價恐大漲 經濟部：政府有準備

中東風險升溫 政院：物價穩定小組掌握油價波動 盼確保民生物價穩定

相關新聞

台積電（2330）貼息是下半年除息潮預兆？專家：大盤2萬4是今年難跨關卡

每年 6-8 月是台股所謂的除權息旺季，上市公司會將企業盈餘透過現金（股息）或股票（股利）的方式回饋股東。在除息日，個股將扣除現金配息的額度而股價下滑，也就是所謂的「蒸發」。差別就在於，若股價能順利完成填息，漲回除息前水位，那參與除權息的投資人就能既賺股息，又賺到價差。

中東掀起戰火 資金回歸美國

以資金流向觀察，近周整體股票型ETF獲資金淨流入較前一周增加至442.81億美元，主要為美國由前一周淨流出轉為淨流入30...

以伊衝突升級 能源基建護體

以伊衝突使得中東緊張局勢急遽升溫，地緣政治風險推升國際油價大漲，市場對能源供應中斷的憂慮迅速增長，具防禦特質及受惠油價的...

美伊戰事擴 台股盤中跌逾350點台積電跌3%

美國攻擊伊朗核設施、雙方戰雲密布，衝擊台股今天早盤震盪走跌近500點，最低21551.58點，下跌494.16點，失守2...

美轟伊朗激震全球股市 半導體設備股逆襲、這4檔強拉漲停

美國轟炸伊朗，國際股市嚇挫，台股23日一度大跌近500點回測月線，惟半導體設備廠擁「地緣政治催動半導體業者啟動海內外大擴...

富蘭克林坦伯頓歐洲債券總報酬基金 四大面向總投資報酬極大化

當全球開始把目光放到美國以外市場，富蘭克林證券投顧率先為台灣投資人精挑細選再引進一檔能滿足投資人理財廣度、穩健收益需求及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。