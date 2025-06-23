以伊衝突升級 能源基建護體

以伊衝突使得中東緊張局勢急遽升溫，地緣政治風險推升國際油價大漲，市場對能源供應中斷的憂慮迅速增長，具防禦特質及受惠油價的能源基建再度吸引資金關注。滙豐投信表示，當全球進入高風險、高波動的新常態，基礎建設投資不再只是景氣擴張時的成長題材，更是動盪時期的穩定器。其中，能源基建不僅搭上油價重估順風車，更具備分散風險、對抗通膨的實質價值，將是現時投資組合不可忽視的一環。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人魏筱倫進一步說明，隨著以伊雙方衝突持續升級，以國攻擊伊朗能源設施，加上伊朗揚言封鎖石油運輸要道荷莫茲海峽（又譯荷姆茲海峽），可能擾亂中東石油運輸，促使國際油價應聲飆漲，讓紐約西德州近月原油期貨一度觸及每桶75美元以上。加上西德州原油價格曲線上移，亦表明市場後續看漲價格情緒明顯，顯見投資人對全球供應中斷及衝突對能源消費的影響保持警惕。

面對潛在的供應瓶頸，滙豐投信認為與油氣價格緊密連動的能源基礎建設股票有望受惠，油價上漲的預期可望進一步帶動油氣儲存、運輸與處理設施的資產收益率上升，進而推升股價表現空間。加上能源基建具備長約保障、穩定現金流的特性，也因避險需求升溫而持續吸引資金進駐。滙豐全球基礎建設收益基金截至2025年5月30日止，布局能源基建相關投資比重近三成，有望受惠波段行情。

若再根據彭博資料統計顯示，基礎建設類股在市場震盪中，往往能展現高度抗壓韌性。觀察2003至2025年初至今年23個年度當中，除了有18個年度提供正報酬表現外，其中15個年度更勝過MSCI世界股票指數，可見將基礎建設納入投資組合亦可發揮防禦功效。

此外，基礎建設多為政府重點扶植產業，基建股相較全球股票亦擁有較高的股利率及較低的波動風險，同時具備長期成長動能與防禦特性。展望下半年投資，預料地緣政治及政策不確性仍高下，建議投資人應建立基建投資部位，提高投組的下檔保護力外，亦有提升收益報酬機會。