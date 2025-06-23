美轟伊朗激震全球股市 半導體設備股逆襲、這4檔強拉漲停

美國轟炸伊朗，國際股市嚇挫，台股23日一度大跌近500點回測月線，惟半導體設備廠擁「地緣政治催動半導體業者啟動海內外大擴產」防護罩，概念股逆勢強攻，包括亞翔（6139）、宏碩系統（6895）、均華（6640）、竹陞科技（6739）等盤中皆陸續放量漲停，成為盤面抗空主力。

亞翔2025年前五月新接訂單達957.63億元，在手訂單累計達2,084.9億元、創新高。其中半導體占比達63%，區域以東協55%居冠、台灣43%，中國大陸僅占2%。亞翔高層表示，受惠全球半導體擴廠潮及深耕東南亞布局，半導體訂單成主力，將帶動未來2至3年營運成長，下半年大型案營收高峰將至，全年營收有望再創歷史新高。

亞翔上周五獲三大法人擴大回補6,166張，今早量價齊揚，股價快攻漲停323元鎖死，改寫2024年5月來波段新高，並帶動萬潤（6187）、帆宣（6196）、辛耘（3583）、洋基工程（6691）、信紘科（6667）等隨之走強。

均華近六個營業日（含當日）累積之最後成交價漲幅達32%，17日遭櫃買中心列入注意股，但不減多頭追價熱情，早盤隨大盤開低回測5日線後，一路向上攀升衝上漲停鎖死，改寫2024年12月27日來波段新高。

均華受惠先進封裝擴產，訂單能見度已達2026年第1季，並已洽談第2季訂單，預期下半年營運可望優於上半年，全年表現將超越去年。法人指出，均華擁有精密取放、加工與光電整合技術，晶粒挑揀機全球市占率逾70%，黏晶機雖僅約10%，但受惠台積電（2330）與封測客戶擴產，2025年營收可望翻倍成長。下半年既有與新產品出貨帶動營運，全年營收估呈四比六穩步上揚。

竹陞科技連5日由多頭掌局，拉抬短均揚升，早盤更逆勢衝上漲停345元、股價創新高。竹陞科技5月營收達6,031萬元，月增9.5%、年增84.9%，已連12月營收正成長，前五月累計營收2.63億元，年增88.2%，創同期新高。去年EPS為6.03元，股東會通過發放現金股利5元，7月11日發放。竹陞因應擴產需求，斥資近3.4億元購置新廠，並積極布局Agentic AI與Physical AI應用，旗下新產品GoVision已貢獻近14%營收，預期AI代理人將成智慧工廠核心動能，持續驅動成長。