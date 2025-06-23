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福懋油股價衝漲停！大股東龍明對公司資金借貸方式感憂心

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

國內食用油大廠福懋油（1225）終於繳出第1季財報，正式恢復交易，23日首日交易，股價也衝上漲停來到32.6元。福懋油的大股東龍明公司投書媒體，針對公司公布第1季財報揭露數字及獨董連仁隆公開反對內容感到憂心。

繼獨董連仁隆表達資金借貸反對後；另一大股東龍明也公開表示，對於福懋油必須以抵押營運設備方式向中租迪和等三家金融機構申請融資額度表達不妥的看法。

福懋油今日是恢復交易的首日，股價開盤立即攻上漲停，來到32.6元，委買量為1,522張。

龍明投資投書內容指出，提出對於福懋油未來感到憂心。首先，經檢視福懋油113年度財報及114年度第1季財報，前任經營者許家卸任時，至113年12月31日帳上現金及約當現金高達22億9,159萬餘元，然到114年3月31日時止，三個月期間福懋油之現金及約當現金卻只剩16億1,354萬餘元，減少高達6億7,804萬餘元（29.58％）。

再比對福懋油114年第1季稅前淨利為1億1,587萬餘元，相較113年第1季稅前淨利9,692萬餘元，雖看起來稅前淨利有提高1,895萬餘元，但比對114年第1季營業活動之淨現金流入3億1,967萬餘元，相較113年第1季4億566萬餘元，卻減少8,598萬餘元（減少高達21.20％）。

其次，福懋油獨董連仁隆也公開表示，對於福懋油必須以抵押營運設備方式向中租迪和等三家金融機構申請融資額度，這對於公司的最大風險，萬一無法償還抵押債務時，擔心遭抵押營運設備會被拍賣，進一步影響到公司的繼續經營。

第三，根據財報顯示及獨董連仁隆對於公司提出的相關意見，期許福懋油經營團隊能重視這些不同的意見，以創造所有股東投資價值及照顧股東權益為最大考量。

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