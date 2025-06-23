錢進日股魅力大 巴菲特退休將續抱並持續加碼

地緣政治風險再度升溫，以伊衝突加劇戰局未明，目前局勢仍處於高度不確定，加上俄烏戰爭遲遲未見和談曙光，關稅大戰目前也還未明朗，市場資金開始尋找相對穩定且具防禦特質的市場，野村投信表示，日本企業注重長期發展並具有穩健的經營模式，開始吸引國際資金正加大資金布局日股，日股在風雲湧起的國際浪潮中揚帆前行。投資人不妨透過野村日本價值動能高息ETF （00972）掌握類股輪動契機，亦有助因應今年以來政經不確定性升高的局勢，捕捉日股長線成長動能。

野村日本價值動能高息ETF （00972）經理人張怡琳表示，回顧對等關稅自4月2日公布以來，野村日本價值動能高息ETF （00972）所追蹤的「彭博日本價值動能高息指數」仍維持2.65%的正成長，展現其選股實力與市場吸引力。根據GICS全球行業分類標準，彭博日本價值動能高息指數在金融、工業與核心消費這三大類股分別繳出+6.84%、+5.79%與+5.59%的漲幅，帶動整體指數渡過政策震盪期。

00972三大權重持股剛剛好來自這三大產業，例如：日本煙草公司（權重9.14%）作為核心消費代表，憑藉產品定價能力與穩定現金流，在通膨與成本壓力下仍維持良好獲利能力。MS & AD保險集團（權重8.65%）為日本最大非壽險保險集團之一，具備穩健資本結構與國際布局，在金融環境變動中提供穩定配息與抗跌支撐，工業與貿易領域的住友商事（權重7.39%），不僅巴菲特公開力挺，更以全球供應鏈管理與商品多元化優勢，在全球經局勢動盪的背景下，現出企業優勢與關鍵位置。

張怡琳分析，00972追蹤的彭博日本價值動能高息指數，核心選股邏輯結合股價淨值比（PBR）、每股盈餘（EPS）成長與高股息三大因子，專注篩選出基本面穩健、重視股東回饋的優質企業，正好顯化外資投資趨勢及日股強勁的投資動能。

巴菲特2025年6月3日宣布將在年底卸任，退休後仍將力挺日本，並且表明無論市場如何變動，日股將成為其長期持有的核心資產，持續50年不賣日股，包含所持有的五大商社，並透露未來仍有意進一步加碼持股，展現對日本經濟改革與企業文化的高度信任。這五大商社，包括伊藤忠、丸紅、三菱、三井與住友，皆因其多元化經營與穩健的資本配置策略，強力拓展國際業務和穩健的現金流，與波克夏尋找被市場低估的優質公司，以低於其內在價值的價格購入，並且長期持有的「價值投資」核心理念契合， 00972不僅精選難以被取代的日本優質企業及商社，更納入更多具備高股息、基本面動能與成長潛力的企業，可望提升投資組合防禦力與長線成長潛力，更為投資人建構一個兼顧收益與增長的多元化日本價值投資組合。

根據統計，張怡琳表示，00972追蹤彭博日本價值動能高息指數一年期報酬達+6.04%，優於東證報酬指數的+3.64%與日經報酬指數的+0.37%；若拉長至三年，總報酬達100%，明顯優於東證指數與日經指數的52.45%與43.27%。顯示00972追蹤指數選股的優勢。此外，彭博日本價值動能高息指數預估2025年EPS年成長率高達16.9%，明顯優於五大商社平均的10%，突顯其成分結構股整體擁有更強勁的獲利成長動能，在市場波動中兼具攻守兼備特性。日本市場在日本企業治理改革持續推動、日圓升值預期強化以及股東回報升溫的環境中，將體現出更好的資本投資效率與市場適應力。

00972追蹤彭博日本價值動能高息指數目前預估投組本益比僅10.96倍，顯著低於東證指數的15.6倍，不僅提供較高的潛在報酬空間，也兼具防禦性與估值上升的機會，00972有望成為參與這波日本價值重估的核心配置工具。在日股進入新一輪資本市場改革與經濟再啟動的過程中，00972未來走勢備受期待，成為長期投資配置的好選擇。