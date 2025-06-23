美伊戰事衝擊 台股早盤挫逾400點暫失月線、22000點

儘管民眾普遍認為台灣房市「一房難求」、房價居高不下，但台股中營建類股的走勢卻自2024年下半年以來明顯轉弱。即使囤房稅2.0、信用管制與新青安等政策陸續上路，建案銷售乍看仍熱絡，實際卻已有中小建商出現資金斷鏈與倒閉現象，這恐怕結構性轉折的開始。 營建股本質：不是短期獲利產業，而是認列與週期性產業 投資營建股有別於一般製造業或科技股，主要因為其採「完工認列制」： 建案必須實際交屋後才能認列營收與獲利 單季虧損並不罕見，市場更重視的是建案入帳節奏與未來利潤率 以績優股華固（2548）為例，罕見十年來首度出現連續兩個季度虧損，但市場並未劇烈反應。因為只要預售表現與案源穩健，投資人仍能接受短線財報震盪，且2025年華固被視為輝達落腳北市科的大贏家，光是靠北市科的商辦案市場就預估將達300億。

2025-06-23 09:21