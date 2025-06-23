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美襲伊朗！ 台股早盤跌逾400點 台積電開低30元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股開盤大跌。中央社
台股開盤大跌。中央社

台股23日開盤指數下跌295.04點，開盤指數為21,750.7點，早盤跌逾400點，最低來到21,582.11點。台積電（2330）開盤價1,025元，下跌30元。

群益投顧表示，關稅談判進展指標事件的中美貿易談判告一段落，7月9日對等關稅緩徵期屆滿、以伊戰事形成不確定性壓力。短中期大盤雖然未能排除挑戰3月初的周線原始跳空缺口下緣22,979.97點，但受阻年線震盪回弱風險轉增。美科技指數NASDAQ在6月11日中美貿易談判達成協議後，指數當日跳空開高走低，見到近期高點；以伊戰事形成負面不確定因素。環境風險偏高，擇強守技術面應對。

操作題材可留意生技股王康霈*（6919），康霈2月7日董事會通過變更每股面額由新台幣5元降為0.5元，股價一度超越保瑞（6472）登上生技股王寶座，5月之後再度登上股王寶座。並持續拉大與保瑞價格差距，上周康霈突破千元大關後連續大漲，帶動整體生技類股作價氛圍。

上周五（20日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,206.82點，上漲35.16點、漲幅0.08%；S&P500指數下跌0.22%；那斯達克指數下跌0.51%；費半指數下跌0.75%。台積電ADR跌1.87%。

全球指標布蘭特原油期貨一度大漲5.7%至每桶81.40美元，西德州原油大漲4.6%。黃金上漲0.4%至每英兩3,380.72美元。比特幣早盤一度跌破10萬美元，為5月以來首見。美國10年期公債殖利率上周五收在4.374%。華爾街日報報導，美國商務部考慮取消台積電等在大陸晶片廠享有美國技術出口管制豁免。

周二聯準會主席鮑爾將發表半年度證詞、周四輝達將召開股東大會。

三大法人上周五集中市場合計賣超94.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超49.1億元，投信買超12.5億元，自營商（自行買賣）賣超13億元，自營商（避險）賣超45億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少995口至921口，其中，外資淨空單減少925口至44,461口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加161口至393口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,500點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在19,900 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.9下降至0.89。VIX指數下降0.29至25.72。外資台指期買權淨金額-0.53億元 ; 賣權淨金額-0.3億元。整體選擇權籌碼面中性。

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