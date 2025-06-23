美襲伊朗戰雲密布 法人：台股測試月線支撐力道

美國總統川普21日晚間宣布美國完成攻擊伊朗3個核設施，伊朗22日威脅報復美軍基地，市場高度關注伊朗是否封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），牽動國際油價動向。法人預期，台股今天開盤可能大幅震盪，不排除台股回測月線，下檔21000點和季線應有支撐。

外媒20日報導美國取消台積電、三星、海力士等中國廠使用技術豁免，台積電ADR挫跌1.87%，台指期夜盤收21460點，下跌190點，台積電期貨夜盤收1035點，下跌15點。

在台指期淨部位，三大法人20日淨空單減少995口至921口，其中外資淨空單減少925口至4萬4461口。

期貨法人分析，台股今天開盤關注是否受美國參與攻擊伊朗戰事影響、以及電子權值股表現，不排除台股回測月線21792點，下檔21000點和季線約20900點應有支撐。

投顧法人分析，美國攻擊伊朗3處核設施，是否會引發全面戰爭仍待觀察，目前區域戰爭也未進一步擴大，後續關注伊朗是否攻擊美軍基地、以及實際封鎖荷莫茲海峽，今天亞洲股市開盤可能短線震盪，後續留意國際油價、美債、美元匯率等動向。

展望台股後市，期貨法人表示，持續關注近期中東局勢變化、美國對等關稅動態、美國聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）在國會半年度證詞、以及人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）股東會。