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安聯投信：台股守萬二 等待消息明朗期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，第2季來台股歷經美國關稅新政的極端洗禮，但在美國總統川普所祭出的關稅豁免，儘管尚未底定，但最壞情境過去，加上基本面迄今受關稅影響仍有限，隨著資金動能和投資信心回溫，台股呈現驚驚漲格局。

根據證交所資訊，上市櫃公司4月單月營收年增15.37%，獲利情況良好；就資金面，4月美國總統川普暫緩課徵高額關稅後，台股5月回升到2萬點，5月單月外資淨買超上市櫃股票2,043億元，累計前五個月淨賣超收斂到4,532.5億元。

安聯投信台股團隊表示，現階段台股逐步回歸正常軌道；但與此同時，台股可能面臨的壓力，除驚驚漲格局讓部分標的線累積較大漲幅，第2季來匯市較大波動可能對於第2季財報的具體表現，市場情緒也在等待財報揭曉後底定。

時序上接近關稅新政90天豁免期到期的日子，接下來川普的政策態度將是牽動市場情緒的重要關鍵；另一個變數則是中東情勢所引發的地緣政治問題，包括油價、原物料價格攀升，以及可能伴隨而來、美國聯準會最在意的通膨升溫問題。

安聯投信台股團隊表示，如果觀察美股第2季來走勢，有兩波明顯反彈，一是川普喊出關稅新政90天豁免；一是川普中東行後。以此來看，中東情勢發展是否會打亂原本川普中東行後所喊出的政策支票，預料也將成為另個可能擾亂市場情緒的潛在變數。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，關稅新政是否會在90天豁免期到時底定？以及底定的稅率是否落在市場普遍預期的10%-20%？仍存有變數；另方面，市場情緒也在等待上市櫃公司第2季財報最終受匯市波動的實際數字揭曉，預期台股將在短線漲多與市場等待進一步消息之間區間震盪。

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