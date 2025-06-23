永豐投顧：中東緊張與關稅談判牽動台股 建議觀望等待波動再布局

永豐投顧表示，台股上周股市先盛後衰，主要關鍵在中東局勢升高，美國變成參戰的衝突方。美國總統川普似有意在勝負漸趨明朗的以伊戰爭中搶搭勝利列車，這種作法如果成功，短期可以獲得民意支持，但是伊朗人口兩倍於伊拉克，更非阿富汗可比，一腳踩進去可能是利空。

台股上周五(20日)遭遇美股「三巫日」亂流，一度下跌近300點，不過，尾盤卻能重回22,000點之上，顯示低檔有買盤，而投信上周繼續買超百億，本土資金展現實力，原本投資型保險金流轉向投信，台股逢低買盤有力。

對等關稅展延90天即將到期，談判卻無明顯進展，歐盟傳出願意接受一口價10%的交易，雖然喊價過低，也被歐盟否認，但已經透露可能談判方向。雙方談判人員必須表現談判努力，所以市場有潛在波動因素。

台股上下雖然皆有壓力，市場卻又有重大政經變數，投資人宜觀望，等待股價出現大波動時再反向操作、中長線布局。