美國攻打伊朗 台新投顧兵推 李鎮宇認為若海峽被封鎖將會是股市買點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美國攻打伊朗 台新投顧兵推六種情境 李鎮宇認為若海峽被封鎖將會是股市買點。圖／台新提供
美國攻打伊朗 台新投顧兵推六種情境 李鎮宇認為若海峽被封鎖將會是股市買點。圖／台新提供

美國在周日凌晨出兵攻打伊朗，對此法人犧牲假期在整個周日進行沙盤推演，其中，台新投顧進行六種情境的模擬分析，其中，以全面升級和整個海峽封鎖這二種情境，對金融市場衝擊程度最高； 台新投顧副董事長，也是台新金首席經濟學家李鎮宇則認為，倘若荷姆斯海峽真的被封鎖，屆時全球股市大跌，對投資人就會是好買點，此外，他預期7月份主要公司的法說會內容不會太好看，屆時也會有逢低買入的機會。

台新投顧分析，倘若是全面升級，則持續期間將是長期，美國將為主動介入的角色，而且會影響整個全球局勢的轉變。倘若是更極端的情境，亦即荷姆斯海峽被封鎖，雖然持續期間並非長期，而是短期至中期，但美國也將強勢軍事介入，對國際市場也將帶來油價暴漲及經濟衝擊。

李鎮宇指出，倘若衝突能快速收尾，則只有短期影響，對金融市場衝擊也最小，美國應會退出戰場，且美伊亦有望恢復外交。

台新投顧所模擬的其他四種情境，則包括了衝突快速收尾、區域持久戰、恐攻報復、政權轉變，區域持久戰和恐攻報復對金融市場的衝擊程度屬中等，其中，後者的期間將是間歇性的，美國對前者會限制支援，後者會以情報防禦為主，前者將使中東不穩定情勢加劇，後者則會使安全風險擴大；至於政權轉變目前對金融市場的衝擊程度尚不確定，美國有可能被動觀察，但也可能參與，影響持續期間則會是長期。

美國 恐攻 台新金

延伸閱讀

美國發動空襲後 伊朗核電廠所在省分傳巨大爆炸聲

美國「精確打擊」伊朗核設施 副總統萬斯：川普盼尋求外交解決

介入以伊衝突 陸專家震驚「美國親自下場」：各方都打破底線

空襲伊朗3處核設施！川普惹怒伊朗「暗示將襲擊美軍基地」 各國看法分歧

相關新聞

台灣進入無核家園、綠能成未來亮點 法人點名6家台廠受惠

台灣正式進入無核家園，政府積極發展綠能，不過再生能源產業仍未能完全彌補缺口，國內大型法人機構預期，電廠利潤佳，綠電商機大...

台股神龍擺尾 力守22,000點關卡、周線收黑

加權指數20日上漲42點，收在22,045點，成交量4,638億元。籌碼面部分，三大法人賣超94.9億元，其中外資現貨買...

美國攻打伊朗 台新投顧兵推 李鎮宇認為若海峽被封鎖將會是股市買點

美國在周日凌晨出兵攻打伊朗，對此法人犧牲假期在整個周日進行沙盤推演，其中，台新投顧進行六種情境的模擬分析，其中，以全面升...

美空襲伊朗 大型金控認為台股回檔幅度應在5% 約1100點之內

美國對伊朗開戰，周一台股表現如何？對此金融機構漏夜進行沙盤推演，其中根據大型金控內部出具的最新評估，台股的波動主要集中在...

台股神祕買盤 尾盤掃貨台積 指數黑翻紅

台股昨（20）日多空拉鋸，盤中一度大跌223點， 不過月線發揮支撐效應，臨收盤前跌點已縮在百點之內，最後一盤除神祕買盤大...

不確定因素壟罩、台股年線附近震盪 法人看好五大族群

台股20日在國際市場變數影響下走勢震盪，終場收在22,045.74點，小漲42.24點，漲幅0.19%；本周指數微幅下跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。