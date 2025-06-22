美國攻打伊朗 台新投顧兵推 李鎮宇認為若海峽被封鎖將會是股市買點

美國在周日凌晨出兵攻打伊朗，對此法人犧牲假期在整個周日進行沙盤推演，其中，台新投顧進行六種情境的模擬分析，其中，以全面升級和整個海峽封鎖這二種情境，對金融市場衝擊程度最高； 台新投顧副董事長，也是台新金首席經濟學家李鎮宇則認為，倘若荷姆斯海峽真的被封鎖，屆時全球股市大跌，對投資人就會是好買點，此外，他預期7月份主要公司的法說會內容不會太好看，屆時也會有逢低買入的機會。

台新投顧分析，倘若是全面升級，則持續期間將是長期，美國將為主動介入的角色，而且會影響整個全球局勢的轉變。倘若是更極端的情境，亦即荷姆斯海峽被封鎖，雖然持續期間並非長期，而是短期至中期，但美國也將強勢軍事介入，對國際市場也將帶來油價暴漲及經濟衝擊。

李鎮宇指出，倘若衝突能快速收尾，則只有短期影響，對金融市場衝擊也最小，美國應會退出戰場，且美伊亦有望恢復外交。

台新投顧所模擬的其他四種情境，則包括了衝突快速收尾、區域持久戰、恐攻報復、政權轉變，區域持久戰和恐攻報復對金融市場的衝擊程度屬中等，其中，後者的期間將是間歇性的，美國對前者會限制支援，後者會以情報防禦為主，前者將使中東不穩定情勢加劇，後者則會使安全風險擴大；至於政權轉變目前對金融市場的衝擊程度尚不確定，美國有可能被動觀察，但也可能參與，影響持續期間則會是長期。