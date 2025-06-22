美空襲伊朗 大型金控認為台股回檔幅度應在5% 約1100點之內

美國對伊朗開戰，周一台股表現如何？對此金融機構漏夜進行沙盤推演，其中根據大型金控內部出具的最新評估，台股的波動主要集中在極短線的波動會放大，但仍可控，估計影響幅度會在5%以內，倘若以台股目前大盤指數上周五收在2萬2045.74點來看，台股在接下來期間拉回的幅度大約在1100點以內。

大型金控內部報告對此分析，極短線股票市場波動可能放大但可控。週一亞洲時段可能行情的波動因為歐美交易員還沒開始上班，在成交量稍微低的情況下讓市場可能會有類似接近恐慌的狀態，但預計到歐美交易時段，行情很可能就會從恐慌轉為正常利空反應。且考慮到籌碼壓力不大，包括了VIX OI仍處在中低水位、美銀美林基金經理人調查報告顯示基金經理人股債曝險都略低於Benchmark，因此，法人預計影響幅度應該是5%以內。

大型金控認為，美國針對伊朗核設施精準打擊，避險情緒難免升高，但危機仍然可控。美國若只是出手毀核，本質上是幫助以色列「完成任務」並控制核戰風險的作用。因此，這次美國的出兵，反而是降低尾端風險與戰爭拖長不確定性的舉措，應以「極短線震盪」看待，且不一定引發全面戰爭。

儘管這次是美國針對伊朗攻擊，而伊朗也公開表示保有所有捍衛國家主權的措施，但大型金控內部評估之後認為，伊朗的報復措施是向以色列發動空襲，而非針對美軍在中東地區部署的軍事設施進行打擊，此外霍爾姆茲海峽仍然正常通行，顯示至少到目前為止危機沒有螺旋升溫。另一方面，海灣地區其他國家對於這次衝突的立場都相當克制，一方面避免譴責美國或以色列，另一方面呼籲恢復和平對話。即便立場偏向伊朗的中國與俄羅斯雖然公開譴責美國，但也沒有承諾軍事援助，甚至俄羅斯還尋求聯合國做出回應。由此看出，在美國發動精準打擊後，各方都相當克制，因此，危機沒有螺旋升溫的跡象。