中東情勢升溫…台股外部干擾短線有壓 法人建議保守因應

美軍轟炸伊朗核設施，拉高中東戰火緊張態勢，台股同步備戰。法人直言，隨著加權指數短線反彈告一段落，如今中東緊張局勢急速升溫，加上新台幣強升對上市櫃企業獲利衝擊不小，年線22,279點已成為重大壓力，下檔拉回機率偏高，近期投資人宜保守因應。

美股四大指數上周五（20日）跌多漲少，已透露市場觀望氣濃厚，當天台指期夜盤也大跌190點，如今外部干擾一波波，國際局勢緊張氛圍擴大，更讓台股短線承壓。

法人指出，台股經歷第2季的「淡季不淡」後，第3季可能「旺季不旺」。綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等專家的看法，中東經常處於作戰狀態，目前為止對台股直接影響有限，但時序將進入第3季，台股面臨多項利空挑戰，下檔拉回的機率高，差別在於緩跌或急跌。

首先是新台幣5月急速升值，雖然不會反映在5月及6月營收，但將反映在半年報，衝擊企業獲利及毛利率。多數研究機構認為，台股下半年經濟成長率將面臨斷崖式的修正，從上半年的3%或4%，急速滑落到下半年的1%。

另外，進入企業除權息旺季後，加權指數將陸續蒸發，預估第3季將蒸發700點。台積電（2330）目前還是貼息狀態，也衝擊市場信心。本周還有聯電、聯強、華碩、緯穎、萬海及台塑化等指標個股將除息，加權指數將持續蒸發。

就產業基本面來說，川普的90天關稅豁免將在7月9日到期，對中國大陸的關稅豁免則在8月12日到期。另外，傳出美國將撤銷台積電等大廠大陸廠區使用美國技術的豁免權，台積電ADR周五下跌1.9%，本周動向受矚目。

就技術面來看，法人認為年線上檔壓力重。群益證券指出，加權指數上周五雖然收漲，但未能收復短期均線，短線將延續整理，走弱壓力未除。大盤可能要持續整理一段期間，到第4季才可望挑戰去年最高點。