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台股中長線 AI仍是主流
川普關稅及地緣政治風險持續上升，不利台股短線續攻，就中長線來看，法人認為，AI族群能應是扮演後續大盤多頭總司令的關鍵角色。
摩根士丹利證券（大摩）指出，今年輝達表現仍然出色，成長力道可望優於AI特殊應用IC（ASIC）。不過，AI ASIC供應鏈成長潛力高，大摩看好台積電受惠於AI需求強勁，可藉調高晶圓價格來緩衝新台幣升值壓力，重申台積電1,288元的目標價及「優於大盤」評等。
人形機器人方面，台積電（2330）同樣是受惠者。大摩編定的全球人形機器人精選100檔個股中，台股有四檔入列，相較之下，美光、恩智浦（NXP）、SK海力士等國際大咖則被剔出名單。
野村證券則預期，到2026下半年至2027年，AI ASIC出貨量將超越傳統繪圖處理器（GPU）架構。另外，多家雲端服務業者（CSP）持續積極投入自研AI晶片，推升對AI ASIC的需求，也將持續嘉惠相關廠商。
群益投顧認為，台積電前景持續看多，相關AI產業及個股屬於「贏者圈」。也有法人指出，消費性電子產品市況逐步復甦，可望帶動相關廠商營運。
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